Все футбольные команды ЧМ-2018 отказались жить в Ростове-на-Дону
Южная столица в качестве места базирования не приглянулась ни одной делегации. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Южная столица в качестве места базирования не приглянулась ни одной делегации. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
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«2 и 3 декабря представители команд, которые попали к нам на групповой раунд чемпионата мира по футболу, приезжали и посмотрели наши базы. Газон стадиона “Олимп-2” оценили на отлично, а газоны на стадионах “СКА” и “Локомотив” как хорошие. Ни одна из трёх баз команд, скорее всего, не будет задействована. К чемпионату мира готовилось 64 базы команд в стране, все 32 сборные уже с базами определились. В конце декабря станет уже точно ясно, кто и где будет жить, возможно, до этого момента
Второй этап продажи билетов на чемпионат стартовал 5 декабря на сайте FIFA.
Новый стадион «Ростов-Арена» болельщики увидят уже 15 апреля — до конца сезона РФПЛ футбольный клуб «Ростов» сыграет на новом стадионе три матча: 15 апреля — против «СКА-Хабаровск», 29 апреля — против «Тосно» и 13 мая — против «Урала».