Все футбольные команды ЧМ-2018 отказались жить в Ростове-на-Дону

Для гостей-сборных в рамках ЧМ-2018 подготовили сразу шесть стадионов — «Олимп-2», «СКА», «Локомотив», «Труд», а также по одному стадиону в Таганроге и Азове. Все предложения были проигнорированы, аналогичная ситуация сложилась и в Екатеринбурге, который тоже принимает ЧМ-2018.

«2 и 3 декабря представители команд, которые попали к нам на групповой раунд чемпионата мира по футболу, приезжали и посмотрели наши базы. Газон стадиона “Олимп-2” оценили на отлично, а газоны на стадионах “СКА” и “Локомотив” как хорошие. Ни одна из трёх баз команд, скорее всего, не будет задействована. К чемпионату мира готовилось 64 базы команд в стране, все 32 сборные уже с базами определились. В конце декабря станет уже точно ясно, кто и где будет жить, возможно, до этого момента что-то изменится, и ростовские базы окажутся востребованными», — сообщил Игорь Гуськов.

Второй этап продажи билетов на чемпионат стартовал 5 декабря на сайте FIFA. Ростов-на-Дону в рамках ЧМ-2018 примет пять матчей на Ростов-Арене — четыре в рамках группового этапа и один — 1/8 финала: Бразилия — Швейцария, Уругвая — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия, а также матч «Победитель группы G» против «Вторая команда группы H». Сборная Россия будет выступать в группе А и не сыграет на « Ростов-Арене » в рамках ЧМ-2018.