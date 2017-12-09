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10:15 (мск), источник: ТАСС

Биография Леонида Броневого

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря стало известно, что в возрасте 88 лет умер актер театра и кино Леонид Броневой.

Источник: РИА "Новости"

Леонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Учился в музыкальной школе при Киевской консерватории по классу скрипки. В 1937 году отца Броневого арестовали как врага народа, а Леонид с матерью были сосланы в Кировскую область.

Возвратиться в Киев семье позволили только в 1941 году, но началась война, и они оказались в эвакуации в Казахстане. Там Леонид Броневой окончил школу и поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени А. Н. Островского.

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В 1950 году Броневой был распределен в Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина. Через некоторое время он уехал в Оренбург, где стал выступать на сцене местного драматического театра. В 1953 году актер переехал в Москву, где поступил сразу на третий курс Школы-студии МХАТ.

В 1955 году после окончания студии Броневой работал в театре имени М. Ю. Лермонтова в Грозном, затем в драматическом театре Иркутска и в театре имени А. В. Кольцова в Воронеже. В этот период Броневой сыграл в спектаклях «Собака на сене», «В добрый час», «Враги», «Баня», «Чайка» и др.

В Москву Леонид Сергеевич возвратился в 1962 году и начал работать в Театре на Малой Бронной. Наиболее значительными в этот период были роли в спектаклях «Женитьба», «Ромео и Джульетта», «Платон Кречет», «Директор театра», «Сказки старого Арбата» и др. В этом театре Броневой проработал более 25 лет. С 1988 года он ведущий артист московского театра «Ленком». Актер создал на сцене этого театра образы Крутицкого в «Мудреце», Дорна в «Чайке», Потапыча в «Варваре и еретике», соседа в «Плаче палача» и др. Сейчас Леонид Сергеевич занят в спектаклях «Женитьба», «Королевские игры» и «Вишневый сад».

В 1964 году Броневой дебютировал в кино, исполнив роль жандармского полковника в фильме «Товарищ Арсений».

Одной из самых запомнившихся киноролей актера стала роль Мюллера в легендарном телефильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973). Многие реплики телевизионного Мюллера стали крылатыми выражениями.

Актер замечательно сыграл в фильмах «Агония», «Возвращение резидента», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вооружен и очень опасен», «Формула любви», «Небеса обетованные», «Шизофрения», «Простые вещи» и др. Всего в фильмографии Броневого около 40 картин.

Особая страница в творчестве актера — участие в телевизионных постановках Анатолия Эфроса «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», «Страницы журнала Печорина» и «Борис Годунов».

Заслуги народного артиста СССР Леонида Сергеевича Броневого отмечены премиями и наградами. Он удостоен Государственной премии РСФСР (1976), Государственной премии РФ (1996), премий «Кумир» (2002), «Ника» (2008) и «Золотая маска» (2013). Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней (полный кавалер ордена).

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