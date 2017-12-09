Умер народный артист СССР Леонид Броневой

Источник: РИА "Новости"

«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни», — сказал Варшавер. Он сообщил, что прощание с Броневым состоится в «Ленкоме», о времени будет сообщено дополнительно.

«Он тяжело болел, умер сегодня в 07:30 утра, — сказал директор. — Прощание, конечно, пройдет в нашем театре, агент уже занимается похоронами».

«Смерть Леонида Броневого — большая потеря для театра, громадная», — подчеркнул Варшавер.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий. Актер много играл в театре и кино, среди самых известных картин с его участием — «Семнадцать мгновений весны», «Тот самый Мюнхаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и другие.