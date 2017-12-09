Красноярск заволокло серой дымкой, но режим НМУ не введён

Источник: Аргументы и факты

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске наблюдаются условия, способствующие накапливанию вредных примесей в воздухе.

При этом наблюдатели сети ФГБУ «Среднесибирское УГМС» не зафиксировали экстремально высокого уровня загрязнений, поэтому режим НМУ не вводили.

Однако жители города размещают в соцсетях фотографии Красноярска, затянутого серо-коричневой дымкой и жалуются на ухудшение самочувствия. Вечером 8 декабря и ночью в воздухе стоял удушливый запах гари. Над Енисеем утром также наблюдался сильный туман.

Красноярские общественники сообщают о превышении уровня загрязнения воздуха. Такая же ситуация была и минувшие выходные.