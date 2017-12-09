Красноярск заволокло серой дымкой, но режим НМУ не введён
Красноярск вновь заволокло серой дымкой. Жители жалуются на неприятный запах и головную боль.
Красноярск вновь заволокло серой дымкой. Жители жалуются на неприятный запах и головную боль.
По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске наблюдаются условия, способствующие накапливанию вредных примесей в воздухе.
При этом наблюдатели сети ФГБУ «Среднесибирское УГМС» не зафиксировали экстремально высокого уровня загрязнений, поэтому режим НМУ не вводили.
Однако жители города размещают в соцсетях фотографии Красноярска, затянутого
Красноярские общественники сообщают о превышении уровня загрязнения воздуха. Такая же ситуация была и минувшие выходные.