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11:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

Умерла жена экс-игрока «Рубина» Евгения Баляйкина

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Умерла жена бывшего игрока казанского «Рубина» и ныне действующего игрока «СКА-Хабаровска» Евгения Баляйкина, сообщается на официальном сайте хабаровской команды.

Отмечается, что жена Евгения Софья скончалась после болезни.

Команда, молодежный состав, клубный офис и попечители хабаровского клуба выразили свои соболезнования двукратному чемпиону России в составе «Рубина».

Ближайший матч в чемпионате России «СКА-Хабаровск» сыграет с «Рубином».

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