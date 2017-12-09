Умерла жена экс-игрока «Рубина» Евгения Баляйкина
(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Умерла жена бывшего игрока казанского «Рубина» и ныне действующего игрока «СКА-Хабаровска» Евгения Баляйкина, сообщается на официальном сайте хабаровской команды.
(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). Умерла жена бывшего игрока казанского «Рубина» и ныне действующего игрока «СКА-Хабаровска» Евгения Баляйкина, сообщается на официальном сайте хабаровской команды.
Отмечается, что жена Евгения Софья скончалась после болезни.
Команда, молодежный состав, клубный офис и попечители хабаровского клуба выразили свои соболезнования двукратному чемпиону России в составе «Рубина».
Ближайший матч в чемпионате России «СКА-Хабаровск» сыграет с «Рубином».