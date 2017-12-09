Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко подводит итоги сезона

После того как национальную команду трясло на ухабах при Георгии Кондратьеве, продолжило подбрасывать и швырять о стены при Александре Хацкевиче, только наивный полагал, что Игорь Криушенко сможет ударить посохом о землю и враз угомонить эту сейсмическую активность: привнести в действия наших игроков стабильность, а в турнирную таблицу положительный результат. Наверняка понимал, на что подписывается и во что ввязывается и сам Игорь Николаевич, ведь о кризисе в сборной Беларуси стали говорить не вчера и не сегодня, этой теме уже много лет, а она продолжает оставаться актуальной. Но Криушенко в драку ввязался и уже за одну эту отчаянную смелость, пожалуй, заслуживает уважения.

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Последнее место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата мира-2018, поражение от сборной Люксембурга, слабая игра в атаке и невнятная в обороне, несбалансированность состава… Команду в этом году критиковали жестко, много и беспощадно. Порой явно увлекаясь и не замечая положительных моментов, которые, конечно, тоже были. Именно поэтому в АБФФ не стали после окончания цикла рубить сплеча, а пролонгировали контракт Игоря Криушенко, поставив задачу победить в своей зоне турнира Лиги наций и завоевать путевку на чемпионат Европы-2020. Игорь Николаевич с такой постановкой вопроса согласился и вновь принял бой. Можно ли говорить, что он человек авантюрный? Вряд ли. Скорее, математический склад ума Криушенко (а он еще со времен чемпионского Динамо-1982, где был дублером, носит прозвище Электроник) просчитал вероятность такого варианта. А главное, тренер видит пути к решению задачи и считает, что его команда способна вернуть себе утраченное доверие и показывать современный футбол.

Какой он видит свою команду в следующем году и как оценивает сезон прошедший? Каковы вообще взгляды на футбол Игоря Криушенко и как они формировались? Корреспондент СБ пригласил главного тренера сборной Беларуси к разговору без купюр.

— Стояла осень 2014-го, когда Георгий Кондратьев ушел в отставку из сборной Беларуси. Все, в том числе и пресса, бросились искать нового кандидата. В одном из интервью Эдуард Малофеев, помню, назвал вашу фамилию среди тех, кто бы мог стать новым наставником национальной команды. А вы сами представляли себя в этой роли? Два года назад, пять лет.

— В тот период у меня была интересная клубная работа, очень хотелось с Торпедо-БелАЗом что-то выиграть.

— И вы, надо сказать, истоптали вместе с жодинской командой все подножие пьедестала.

— И победили в Кубке. Но, возвращаясь к вашему вопросу, скажу так: внутреннее стремление поработать со сборной, думаю, присутствует у любого тренера. Потому что это своеобразная веха в профессиональной деятельности. Но на тот момент выбор сделали в пользу Александра Хацкевича, и вопрос закрылся сам собой.

— Я ведь Эдуарда Малофеева неспроста вспомнил. Кто знает, возможно, та реплика нашего заслуженного мэтра впоследствии и сыграла свою роль, когда вскоре к выборам кандидата вернулись вновь. Но ваша жизнь тесно переплетена и с еще одной выдающейся фигурой белорусского футбола. Если не ошибаюсь, первый тренер Игоря Криушенко — Михаил Мустыгин, напарник Малофеева по линии нападения минского Динамо и легендарный бомбардир.

— Да, Михаила Михайловича помню веселым, улыбчивым, он всегда много шутил. И все время сам играл с нами в футбол, часто удивляя своими финтами. В нем легко угадывался мастер с большой буквы, и все ребята им просто восхищались.

— А кто вообще дернул вас пойти в футбольную секцию?

— Михаил Мустыгин пришел однажды в школу, зашел в класс и позвал мальчишек заниматься.

— Я часто об этом думаю и ловлю себя на мысли, что это потрясающе! Юрий Погальников, Михаил Мустыгин — глыбы, которых обожала публика и которые, только закончив спортивные карьеры, пошли работать не в спорткомитеты чиновниками, не администраторами в клубы, не еще куда-нибудь, а стали детскими тренерами! Нынче такое представить невозможно. Это то же самое, если бы Александр Глеб, повесив окончательно бутсы на гвоздь, трудоустроился бы в ДЮСШ и стал бы ходить по школам, набирая себе группы. Кстати, уверен, что к нему бы мальчишки тоже повалили гурьбой. Но этого нет. В том числе и поэтому, мне кажется, вы как главный тренер сборной испытываете сегодня перманентный дефицит профессиональных кадров для своей команды. И результаты нашего футбола соответственно тоже корнями уходят именно в эту проблему.

— То было другое время. Хотя согласен, имя часто на детей действует магически. Из одного только нашего класса тогда человек пять к Михал Михалычу пришли. А всего в СДЮШОР-5 было аж три команды нашего возраста (1964 год рождения): одну тренировал Геннадий Неверовский, вторую Олег Базарнов и третью Михаил Мустыгин. И все три играли на первенство города. Представляете, какая была конкуренция? Но в советское время детский тренер был социально очень защищен, у профессии был престиж и далеко не худшее финансовое обеспечение. Сейчас в этом плане АБФФ работу ведет серьезную, но раньше был период, когда труд детского тренера вообще никто не рассматривал — люди получали здесь копейки, хотя профессия очень тяжелая и ответственная. Ребят ведь нужно найти, заинтересовать, воспитать, ввести и влюбить в футбол. Все это Михаил Мустыгин своим ученикам давал. Я ведь у него начинал, вы не поверите, вратарем — был акселератом, выделялся среди ровесников высоким ростом. Потом играл центрального защитника, после — действовал в опорной зоне полузащиты. А в итоге оказался нападающим. Что любопытно, процесс этот в конце карьеры повторился с точностью до наоборот: вновь опустился в среднюю линию, а заканчивал последним защитником. Только в ворота снова не встал.

— Давно виделись с Михаилом Михайловичем?

— В конце октября он справил юбилей — 80 лет! Заехал, поздравил первого наставника. Спасибо хочу сказать и Юрию Пышнику, который тоже многому научил, как на футбольном поле, так и в жизни.

— А кто был ваш любимый футболист в детстве?

— Лет с четырех отец стал брать меня с собой на стадион. Я не помню, как играли Мустыгин и Малофеев, но папе они очень нравились. И на уровне подсознания эти фамилии отложились в моей голове. В те времена футбол был очень популярен: вспомните, играли дотемна и на школьных стадионах, и во дворах.

— Вы хорошо мотались?

— Были, признаться, моталы и посильнее.

— Вы ярко начинали. Выступали за дубль минского Динамо в чемпионском 1982-м, вызывались в юношескую сборную СССР, конкурируя там за место в основном составе с Олегом Протасовым и другими мастерами. Наверняка мечтали в те времена о чем-то гораздо большем, чем играть в Актюбинске или в Металлурге из Алдана. Когда и где закончился футболист Игорь Криушенко? На каком этапе случилось у вас понимание того, что грезы разбились и по-настоящему большой футбол от вас ушел. Навсегда.

— Мысли на сей счет стали приходить, когда первый раз порвал ахилл. Было это в 1986 году. Сшили его, конечно, не так, как это сделали бы сейчас, — восстанавливался долго. А выйдя на поле, вдруг отчетливо понял, что скорость стала уже совсем не та. А для нападающего этот момент во многом определяющий.

— Где и как случилась травма?

— В Лиде. Числился я тогда в гродненском Химике, куда уехал из Динамо за игровой практикой, но армию проходил в Лиде, в команде Обувщик. Была зима, и мы прыгали в зале через барьеры. Прыжок, хруст, боль, больница, операция.

— Почему так произошло? Может, плохо размялись?

— Да куда уж лучше, до этого 17 километров кросса пробежали!

— Сколько? В чемпионате БССР были такие нагрузки? С ума можно сойти…

— Да, довольно жестко все было. Сейчас, конечно, так уже не бегают.

— Сильно переживали?

— Стало очень много свободного времени. Пока лежал в палате, передумал всякое. Это сейчас реабилитация начинается практически сразу после операции, а тогда полтора месяца нужно было в гипсе проваляться, который фиксировал сразу два сустава — коленный и голеностопный. Радости от этого, конечно, большой не испытывал.

— Вы в домино давно в последний раз играли? Говорят, равных вам в Динамо по этой части не было.

— Тогда мы часто играли и в домино, и в карты. Здесь главное внимание, анализ ситуации, зрительная память. А в этом я был силен. Ну и удача, естественно, как и в любом деле. А теперь с внучком иногда балуюсь.

— Кто еще в чемпионском составе сильно играл?

— Мы с Юрием Пудышевым часто в паре были. Я и на поле им, признаться, восхищался, и в жизни. Не зря Юру выбрали капитаном команды. Это человек, который всегда открыт и готов прийти на помощь. В грустную минуту взбодрит, в тяжелую — поддержит. Он остался таким же, возраст его не изменил.

— С Иваном Жекю никогда не играли?

— Играл. Ваня мог запросто колоду передернуть. За ним нужен был глаз да глаз.

— Вы когда-нибудь мухлевали?

— Никогда. Не считал возможным делать это, играя со своими товарищами. Старался побеждать исключительно честно и только за счет собственного умения.

— В казино выигрывали?

— Бог миловал — за всю жизнь даже ни разу не заходил в эти заведения.

— А когда вы впервые задумались о том, чтобы стать тренером?

— Подспудно стал готовить себя к тренерству, когда вернулся заканчивать в могилевское Торпедо. Анализировал и до этого, но тут стал все более тщательно подмечать. Но знаете, как говорят, чтобы стать тренером — нужно убить в себе игрока. С этим долго были проблемы. Пожалуй, только когда возглавил борисовский БАТЭ в 2005 году, перестало по-настоящему тянуть на поле. Потому что до этого много и постоянно бегал в мини-футбол на первенство города, и с дублем БАТЭ на зимних турнирах выходил играть последним защитником.

— Кто формировал ваш тренерский вкус? Стиль, понимание игры.

— Это происходило по ходу всей моей карьеры игрока. Первое, что вспоминается, дубль минского Динамо и база в Стайках, на стенах которой обильно были развешаны плакаты. На них — принципы игры: Перед приемом мяча ты должен видеть не только ближний адресат, но и самый дальний, До того как получил мяч, знай, что будешь с ним делать и кому отдашь. И так далее, их было много. Эти постулаты тоже формировали мировоззрение, они отражали видение игры Эдуардом Малофеевым и должны были отпечататься в голове каждого футболиста.

— У вас нет ощущения, что современный футбол стал слишком сложным для понимания, он погряз в теориях и схемах, увяз в перестроениях и тактических замыслах. Юрий Пудышев, кажется, однажды сказал очень тонкие и правильные, на мой взгляд, слова: футбол по своей сути довольно простая игра: получил — отдал — открылся — получил.

— Сам принцип действительно выглядит простым. Однако футбол — это не только спорт, но и глубокое социальное явление. А значит, любая неудача команды или сборной воспринимается очень болезненно не только отдельным человеком, но и на уровне всей нации. Не говорю уж о корпорациях и финансах, которые вкладывают огромные деньги. Все это накладывает отпечаток: основной принцип в построении игры — безопасность. Это становится главенствующим. То есть прежде всего необходимо озаботиться тем, чтобы при потере мяча не получить острую атаку и гол в свои ворота. Конечно, игра от этого теряет в зрелищности и простоте зрительского восприятия. И это тем более заметно, если под рукой у тренера не оказывается ярких индивидуальностей, которые своими действиями способны картину украсить и преобразить. Команды сегодня предпочитают обезопасить себя на всех уровнях, играть строго на результат. Поэтому да, футбол изменился, он стал другим.

— В идеале вашего понимания футбола как должна играть сборная Беларуси?

— Самое главное, чтобы команда стала крепким орешком для любого соперника. Чтобы с ней считались все. Атакующий футбол или оборонительный — это все относительно. По анализу чемпионата Европы-2016, даже чемпионы-португальцы часто отдавали инициативу и мяч сопернику. Это та самая безопасность, о которой я говорил: главное — не прозевать контрвыпад. Практически любая команда сегодня, даже финалисты Лиги чемпионов, при обороне полностью уходят за линию мяча, перекрывая и насыщая зоны, не давая их взломать. И мы тоже в этом направлении двигаемся. Пусть и не так быстро, как всем, в том числе и мне, хотелось бы. Но я вижу, что прогресс и понимание моих требований есть. Значит, будет и результат.

— При голосовании ФИФА за лучшего тренера мира вы свой голос отдали аргентинцу Маурисио Почеттино. Чем он для вас так хорош?

— Не первый год слежу за игрой его Тоттенхэма. Обладая не самым сильным по мировым меркам составом, эта команда удачно конкурирует и с Челси, и с Манчестерами. Со всеми грандами. Очень гибкая в тактическом плане команда: играет и 4−2−3−1, и 5−3−2, и 3−4−3… Много вариантов. Футбол при этом очень сбалансированный: глубоко и слаженно садятся всей командой, а потом быстро проводят атаки при перехвате мяча. Мне нравятся этот тренер и этот стиль.

— Теперь понятно, какой вы хотите сделать нашу сборную, — не самый, надо сказать, плохой вариант. Скажите, а вы курили когда-нибудь?

— Пробовал. Лет в шесть. Но меня быстро поймали, хорошо отходили ремешком и выбили это желание навсегда.

— А кто из игроков сборной курит, знаете? Нет желания взяться за ремешок?

— Я не ставлю себе такой цели — знать все и про всех. Но догадываюсь, конечно. Они все взрослые люди и что-то им запрещать с моей стороны было бы не совсем правильно. Главное, чтобы это не делалось в моем присутствии, нагло и на виду у всех. И не мешало футболу, конечно.

— Что любите почитать, какие фильмы посмотреть?

— Из актеров нравится Мел Гибсон: Мэверик, Партиот, Храброе сердце. А книга? В одно время обожал детективы, перечитал все, что написал Джеймс Хэдли Чейз.

— Когда летели в Таиланд на турнир Короля этим летом, чем занимали себя в самолете?

— Обычно во время долгих перелетов я смотрю футбол. Записываю игры, потом анализирую: тактические схемы, как команды выстраиваются на атаку, на оборону.

— Вы в курсе, сколько игроков прошли через сборную в этом году?

— Много. В прессе читал, что больше 30.

— Я встречал другую цифру: 63! Только в Таиланд полетели 22 футболиста.

— Это была сборная клубов. БАТЭ, минское и брестское Динамо, Шахтер не смогли делегировать своих представителей. Поэтому по договоренности с Людасом Румбутисом взяли много игроков молодежной сборной, чтоб парни на хорошем стадионе сыграли с соперниками приличного уровня. А другую половину — из национального первенства. Это был своего рода просмотровый турнир. Но полезный. Как бы его ни называли и как бы над ним ни смеялись.

— А как вы в принципе ищете кандидатов в сборную? Приезжаете на матч и точечно просматриваете конкретного игрока на определенную позицию? Или глядите на всех скопом?

— По позиции, прежде всего. Но и уровень в целом, конечно, не ускользает. Если кто-то провел яркий матч, запомнился, он попадает на карандаш, продолжаю за ним наблюдать. Плюс у меня постоянный и тесный контакт с тренерами клубов. Они подсказывают, делятся впечатлениями, рекомендуют.

— Вы знаете, мне часто звонят болельщики. Недавно общался с поклонниками БАТЭ, и они просили вам кое-что на словах передать. А именно: чтобы вы не обижались на Анатолия Капского и побольше приглашали в сборную футболистов из борисовского клуба. Считают, что незаслуженно обходите их своим вниманием?

— С Анатолием Капским у нас период обид давно прошел, и сейчас, я надеюсь, у нас взаимное уважение и понимание. Так что тут все нормально. А то, что на последние игры не были вызваны некоторые ребята из БАТЭ, это обстоятельства. Во-первых, у борисовчан выдался очень напряженный и насыщенный график. Во-вторых, многие ребята оказались травмированы или не в оптимальной готовности. Много нюансов, но я никогда никого специально не игнорировал. В расширенном списке все игроки БАТЭ есть. Стараюсь быть объективным.

— Вы для себя определили костяк сборной, на который будете делать ставку на следующий год?

— Да, безусловно.

— Как я понимаю, нападающий Шахтера Денис Лаптев, который набедокурил после матча с Люксембургом, в нем тоже есть. Вы так легко его простили?

— Я не хотел в той ситуации общественной порки и выноса сора из избы. Но уж коли информация просочилась за пределы команды, то вынужден был реагировать и отвечать. Однако уверен, что Лаптев взрослый человек, и он все понял. У него есть потенциал. Можно было долго обижаться, что он меня подвел в ситуации, которая меньше всего располагала к какому бы то ни было празднику и расслабленности, подставился сам и подставил команду, но… Все мы живые люди. Нужно уметь понимать и прощать. Давать шанс.

— Но в тот конкретный момент вы были сильно злы на него?

— Очень. Слегка утрируя, скажу: до такой степени, что если бы он был не такой большой, то готов был броситься на него с кулаками.

— И разговор с командой потом по следам событий тоже был?

— Был. И все всё поняли.

— Выражу исключительно свои личные ощущения, если позволите. Надеюсь, ничем вас не обижу. Мне иногда кажется, что вы похожи на кота Леопольда, а футболисты — на мышей. И чтобы их перевоспитать, вам необходимо выпить пару таблеток озверина. Вы никогда не думали, что становитесь заложником своей доброты и интеллигентности?

— Есть моменты, в которых я добрый и, как говорится, пушистый. Но если требует ситуация, могу быть достаточно жестким. И команда это знает. Те, кто раньше со мной работал и кто сейчас работает, могут подтвердить. Когда нужно применить власть и силу, я это делаю.

— Так сложилось, что поражений у сборной Беларуси под вашим управлением было гораздо больше, чем побед. Какое стало самым обидным?

— Наверное, все-таки от Люксембурга. Могли и должны были побеждать. Или, по крайней мере, сыграть вничью. Но досадно уступили. Думаю, выигрыш добавил бы нам не только стабильности, но и психологических сил. Многое потом могло бы сложиться по-другому. Ведь до этого болгар обыграли, чуть расправили плечи, приподняли головы. Перед Люксембургом было хорошее состояние. Да и игра давалась, были моменты. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения.

— Тяжелый был для вас год. Очень много критики, поливали и команду, и вас лично. Если бы вы наперед знали, как все пойдет, согласились бы весной на этот шаг?

— Наверное, да. Решение я принимал вдумчиво. Начнем с того, что работать с национальной командой очень престижно, в сборную, можно сказать, два раза не зовут. Пришел же я с определенными эмоциями, запалом, желанием что-то сделать, изменить, доказать. Я понимаю и принимаю критику, эмоции людей. Хочется только, чтобы было больше конструктива, а поменьше огульного хая. Призываю всех оставаться людьми и не переходить на личности.

— А еще на год вы на эти галеры подписались потому, что знаете пароль и видите ориентир?

— Конечно. Если бы все было совсем мрачно и беспросветно, не стал бы продолжать.

— Эти слова внушают определенную надежду.

— Верю, что все получится.

— Тогда удачи вам, Игорь Николаевич. Футбол — не домино, но без нее здесь тоже никак…

К СВЕДЕНИЮ.

УЕФА опубликовал состав корзин для жеребьевки первого розыгрыша Лиги наций. Как известно, наша сборная оказалась в самой низшей когорте — в пуле D.

Корзина 1: Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия.

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.

Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Участников разобьют на четыре группы по четыре команды. Согласно решению исполкома УЕФА, Азербайджан и Армению разведут по разным группам. Также в связи с высокими транспортными издержками в группу может попасть только одна пара из этого списка: Андорра и Казахстан, Фарерские острова и Казахстан, Гибралтар и Казахстан, Гибралтар и Азербайджан.

Победители групп перейдут в лигу C. А четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Жеребьевка группового этапа пройдет 24 января 2018 года.