Кассир выдала лишние 2700 рублей в Минске: ищут двух парней и девушку

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Двух парней и девушку, которым кассир минского банка выдала на 2700 белорусских рублей больше, разыскивают сотрудники милиции, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

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Инцидент произошел еще 5 ноября в отделении банка по проспекту Независимости. Во время валютно-обменной операции кассир ошиблась и выдала клиенту на 2700,60 рублей больше. По информации ГУВД, девушка обменивала доллары США, евро и шведские кроны на белорусские рубли.

Приметы:

девушка на вид 25−30 лет, среднего телосложения, волос длинный черного цвета; была одета в пальто серого цвета, синие джинсы, при себе имела рюкзак черного цвета; первый парень на вид 25−30 лет, среднего телосложения, волос русый; был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, темную обувь с белой подошвой; второй парень на вид 30−35 лет нормального телосложения, волос русый; был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны, темная обувь с белой подошвой.

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