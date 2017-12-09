Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA беспрецедентными санкциями
На лице американца выросли грибы
В Красноярске школьница умерла после драки с одноклассницей
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Рианна спровоцировала слухи о помолвке с миллиардером
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Назван самый богатый в мире видеоблогер
Christian Louboutin создал обувь по мотивам «Звездных войн»
Лавров отреагировал на выкрики журналистки из США — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Защитника прав заключенных Набиуллина арестовали на два месяца
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
10:41 (мск), источник: Sputnik.by

Кассир выдала лишние 2700 рублей в Минске: ищут двух парней и девушку

Компания, забравшая лишние деньги, обменивала доллары США, евро и шведские кроны на белорусские рубли.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Двух парней и девушку, которым кассир минского банка выдала на 2700 белорусских рублей больше, разыскивают сотрудники милиции, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Читайте также
Детям умершей в Хургаде белоруски нашли приемную семью

Инцидент произошел еще 5 ноября в отделении банка по проспекту Независимости. Во время валютно-обменной операции кассир ошиблась и выдала клиенту на 2700,60 рублей больше. По информации ГУВД, девушка обменивала доллары США, евро и шведские кроны на белорусские рубли.

Приметы:

девушка на вид 25−30 лет, среднего телосложения, волос длинный черного цвета; была одета в пальто серого цвета, синие джинсы, при себе имела рюкзак черного цвета; первый парень на вид 25−30 лет, среднего телосложения, волос русый; был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, темную обувь с белой подошвой; второй парень на вид 30−35 лет нормального телосложения, волос русый; был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны, темная обувь с белой подошвой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ГУВД просят, если вы узнали изображенных на фото и видео молодых людей располагаете какой-либо информацией о их местонахождении, просьба обращаться в Московское РУВД Минска лично (ул. Грушевская, 9) или по телефонам:8 (044) 551−04−11, 102.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Какой сегодня праздник: 9 декабря 2017 года
Дефиле в чулках и шальная императрица: как выбирали Мисс ЖКХ в Гродно
СМИ: США введут санкции против России из-за РСМД
Умер народный артист СССР Леонид Броневой
Трамп присудил США победу в двух мировых войнах
Саакашвили объявил голодовку в СИЗО
Сквер у посольства РФ в Киеве решили назвать в честь Немцова
Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Как изменились цены на популярные подарки к Новому году
Спорт
«Спартак» — ЦСКА. Прощальное дерби Московские клубы встретятся в последний раз - не только в этом году, но и в сезоне
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь