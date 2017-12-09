Кассир выдала лишние 2700 рублей в Минске: ищут двух парней и девушку
Компания, забравшая лишние деньги, обменивала доллары США, евро и шведские кроны на белорусские рубли.
Компания, забравшая лишние деньги, обменивала доллары США, евро и шведские кроны на белорусские рубли.
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Двух парней и девушку, которым кассир минского банка выдала на 2700 белорусских рублей больше, разыскивают сотрудники милиции, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел еще 5 ноября в отделении банка по проспекту Независимости. Во время
Приметы:
девушка на вид 25−30 лет, среднего телосложения, волос длинный черного цвета; была одета в пальто серого цвета, синие джинсы, при себе имела рюкзак черного цвета; первый парень на вид 25−30 лет, среднего телосложения, волос русый; был одет в
В ГУВД просят, если вы узнали изображенных на фото и видео молодых людей располагаете