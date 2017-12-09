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11:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Улица Юпитерская в Нижнем Новгороде будет частично закрыта 11—29 декабря

Улица Юпитерская в Нижнем Новгороде (Ленинский район) будет частично закрыта 11—29 декабря. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в частности, движение в районе дома № 1 будет организовано с объездом по прилегающим улицам. Это связано с работами по прокладке тепловой сети.

Движение закроется в 08:00 11 декабря и будет открыто в 20:00 29 декабря.

Напомним, движение на ул. Пятигорской и Радистов в Приокском районе Нижнего Новгорода будет перекрыто до 13 и 30 декабря 2017 года.

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