Кинокритик назвал Броневого знаковой фигурой в кино

В субботу на 89-м году жизни скончался актер театра и кино Леонид Броневой, сообщил РИА Новости директор московского театра «Ленком», в котором работал народный артист СССР, Марк Варшавер.

«Броневой был знаковой фигурой, он играл в таких знаменитых фильмах, как “Семнадцать мгновений весны” и “Покровские ворота”, роль самого себя, то есть это было камео, присутствие звезды, которое говорит само за себя», — сказал Разлогов.

Будучи актером характерным и яркой индивидуальности, отчётливого гротескового и комического амплуа, Броневой придавал любому фильму, где он появлялся, специфическую интонацию, и крупные режиссеры отдавали себе в этом отчёт и давали ему роли, которые были скроены для него, отметил Разлогов.