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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Кинокритик назвал Броневого знаковой фигурой в кино

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Леонид Броневой был знаковой фигурой в русском киноискусстве, характерным актером с яркой индивидуальностью, заявил РИА Новости глава гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.

В субботу на 89-м году жизни скончался актер театра и кино Леонид Броневой, сообщил РИА Новости директор московского театра «Ленком», в котором работал народный артист СССР, Марк Варшавер.

«Броневой был знаковой фигурой, он играл в таких знаменитых фильмах, как “Семнадцать мгновений весны” и “Покровские ворота”, роль самого себя, то есть это было камео, присутствие звезды, которое говорит само за себя», — сказал Разлогов.

Будучи актером характерным и яркой индивидуальности, отчётливого гротескового и комического амплуа, Броневой придавал любому фильму, где он появлялся, специфическую интонацию, и крупные режиссеры отдавали себе в этом отчёт и давали ему роли, которые были скроены для него, отметил Разлогов.

«К сожалению, это присутствие ушло от нас, возможности его увидеть в новых картинах не будет, но его роли и воспоминания о театральных работах останутся в истории русской культуры», — добавил собеседник агентства.

Скончался артист театра и кино Леонид Броневой
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10:27 (мск)© Ньюстюб
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