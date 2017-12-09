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13:09 (мск), источник: Sputnik.by

Аварийный мост в Житковичском районе: реакция властей и местных жителей

В пятницу треснувший мост, соединяющий Туров и Житковичи, закрыли для пешеходов и автомобилей, сегодня начнут возводить понтонный мост.

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Монтаж понтонной переправы в Житковичском районе, где был закрыт автомобильный мост, начнется в субботу, сообщили в пятницу в эфире телеканала «Беларусь 1».

Пока пешеходов транспортируют через реку катера МЧС. Для автомобилей работает паромная переправа в деревне Снядин.

С чего все началось?

В четверг местный житель сообщил о трещине, возникшей в конструкции моста через Припять, по которому проходит автодорога Р-88.

Движение на аварийном участке закрыли, а в Житковичах прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Тогда мост решили открыть для пешеходов. Однако в пятницу все же запретили движение на объекте для всех.

Реакция местных жителей

Мост протяженностью 888 метров — важный объект для региона. Он соединяет между собой Туров, Лельчицы и Житковичи. До закрытия ежедневно по нему проходили тысячи машин.

Пока пешеходов временно перевозят через реку три катера МЧС. Машины направляют в объезд через Мозырь и Калинковичи или Столин — в зависимости от маршрута движения.

Жители признаются: закрытие моста осложнило их жизнь.

«Люди из ближайших деревень работают в Житковичах, а из Житковичей — в Турове. Сильно это осложнило, конечно», — рассказали местные.

Для автомобилей работает паромная переправа в деревне Снядин, которой могут воспользоваться машины весом для 10 тонн. Но для большегрузных автомобилей, которые забирают продукцию с молочного и консервного комбинатов в Турове и доставляют туда сырье, она не подходит, прозвучало в эфире.

Понтонная переправа

По оценкам экспертов, повреждено около 70% арматуры моста. Сооружение планируют отремонтировать за год.

Уже в субботу начнется возведение в этом месте понтонной переправы. Ее длина будет составлять 140 метров, ширина — 6,5 метров. Курировать монтаж будут два министерства — МЧС и обороны.

«Понтонная переправа будет сооружена уже к воскресенью. Привозится сюда все оборудование, подвозится материал для подсыпки дороги с двух сторон», — сообщил телеканалу председатель Житковичского райисполкома Дмитрий Гайкевич.

Понтонный мост будет находиться в 100 метрах от треснувшего автомобильного вверх по течению. Понтоны доставят из Пинска и Могилева. По новому мосту смогут двигаться как легковые, так и грузовые автомобили.

Почему треснул мост?

Что стало причиной повреждения моста, пока выясняют специалисты. У местных жителей на этот счет — свое мнение.

«Виноваты те, которые ремонт делали. Потому что стыки хорошо не заделаны, а транспорт идет и бьет», — говорят они.

Мост был отремонтирован в 2015 году. Тогда здесь меняли верхнее покрытие.

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