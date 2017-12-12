Неуловимый принц

Источник: Thurnundtaxis

Альберт фон Турн-и-Таксис — князь, хотя его княжества больше не существует. Он живет во дворце из 517 комнат, хорош собой, холост и очень богат. В общем, настоящий прекрасный принц из сказки, только белому коню предпочитает гоночные автомобили.

Богатство

Начнем с главного: богатство действительно сказочное. Едет, скажем, турист и спрашивает: «А чьи это леса?» И местные жители ему отвечают: «Князя, князя, князя Турн-и-Таксиса! ». Едет дальше: «А чьи это земли?» Тот же ответ. Приезжает турист в город Регенсбург, видит громадный не то замок, не то дворец, спрашивает: «Чей он?» — «А это уже не первый век как фамильная резиденция семейства Турн-и-Таксис», — отвечают ему. Хочет путешественник что-нибудь купить в подарок детям и видит в магазине настольную игру Thurn-und-Taxis. Цель игры — организовать почтовое сообщение между немецкими городами, как в незапамятные времена организовало его знаменитое семейство. Заходит вечером путник в пивную и заказывает кружечку Thurn-und-Taxis Export или Thurn-und-Taxis Postmeister. Включает в гостинице телевизор — а там автогонки, и в списке участников фамилия представителя все того же именитого рода. Дворец в Регенсбурге не единственный дом, принадлежащий семейству Турн-и-Таксис (или, как иногда говорят по старинке, Турн-унд-Таксис).

Есть еще десяток замков, бунгало и охотничьих домиков в разных концах света. К этому можно добавить коллекцию произведений современного искусства, собранную мамой принца, фамильные драгоценности.

В разные годы журнал Forbes оценивал состояние Альберта Турн-и-Таксиса в $1,5−2 млрд. Это делает его самым богатым князем (принцем) в Европе, не состоящим в браке.

Князь Альберт II. Информация к размышлению

Полное имя принца — Альберт Мария Ламораль Мигель Йоханнес Габриэль. Теперь полная фамилия (титулы в Германии официально отменены в 1919 году и стали частью фамилии): 12-й князь Турн-и-Таксис, князь цу Бухау, князь фон Кротошин, герцог Верт-Донауштауф, граф в ранге князя цу Фридберг-Шеер, граф цу Вальсассина, цу Мархталь и цу Нересхайм. Его светлость князь Альберт II Турн-и-Таксис родился 24 июня 1983 года. Родители — Йоханнес, 11-й князь Турн-и-Таксис, и Глория, графиня и леди фон Шёнбург-Глаухау.

Глория, графиня и леди фон Шёнбург-Глаухау. | Источник: Thurnundtaxis

Учился в школе в Германии, затем в Италии. В 18 лет официально стал единственным наследником колоссального фамильного состояния. Осенью 2003 года пошел служить в армию (в те годы в Германии военная служба была обязательна для всех мужчин).

В 2008-м окончил Университет Эдинбурга (специализировался по бизнесу и теологии — интересное сочетание).

Альберт любит высокую кухню, но не гнушается покупать воду, молоко, соль и перец в магазине низких цен. Не пропускает Октоберфесты в Мюнхене.

Рост главы семейства Турн-и-Таксис — 193 см.

Первым делом Lamborghini

Когда маленький Альберт заговорил, то начал не с «мама» или «папа», а с «брум-брум»: звука автомобильного мотора. К 34 годам его интересы, надо сказать, изменились мало.

Все могут принцы. Если у тебя есть собственные земельные угодья, а в доме полно автомобилей, ты можешь смело садиться за руль, не дожидаясь возраста, в котором выдают водительские права.

Достигнув совершеннолетия, Альберт впервые принял участие в кольцевых автогонках, выступил в турнире Volkswagen Lupo Cup. Потом переключился на гонки в «суперкаровской» категории GT. Главное его достижение — победа в серии ADAC GT Masters в 2010 году (на Lamborghini Gallardo команды Reiter Engineering).

Источник: AP 2017

Участвует он и в ралли (на хетчбэке Skoda Fabia R5). Лучшие результаты прошлого года — шестые места на ралли Friuli Venezia Giulia (Италия) и Hellendorn (Нидерланды). Мечтает о выступлениях на мировом уровне, но пока считает, что не достиг нужной квалификации. За всеми спортивными достижениями князя Альберта можно следить на страничке его фанатов в Facebook, где он присутствует не как князь, а как спортсмен. О том, насколько важны для Альберта гонки, можно судить хотя бы по тому, что ради очередных соревнований он пропустил 50-летие матери.

Почтмейстер номер один

Любой серьезный филателист знает, чем по-настоящему прославилось семейство Турн-и-Таксис. Для нефилателистов: в 1490 году Франц Таксис по инициативе короля Германии Максимилиана I основал первую регулярную королевскую почту. Постепенно частная почтовая служба Таксисов, ставших дворянами и Турн-и-Таксисами, распространила свою деятельность на заметную часть Европы.

Герб семьи Турн-и-Таксис. | Источник: TomAlt / Wikimedia Commons

Звание генерал-почтмейстера Священной Римской империи стало наследственным, представители рода в 1695 году были возведены в имперское княжеское достоинство. Частная почта Турн-и-Таксисов просуществовала до 1867-го. Причем последние 15 лет были отмечены выпуском собственных почтовых марок — коллекция марок рода Турн-и-Таксис считается второй по величине в мире.

Благодаря почте князья стали безумно богатыми и знатными. Они вступали в брачные союзы с представителями королевских семейств Германии, Португалии, Франции, Нидерландов, Австро-Венгрии.

Ансельм Франц, второй князь Турн-и-Таксис, — прапрадед российских императоров Александра I и Николая I.

В 1812 году в компенсацию за потерю почтовой монополии в Баварии Турн-и-Таксисам было подарен комплекс зданий бывшего аббатства святого Эммерама. Новые хозяева перестроили его, превратив во дворец. Никто из семьи точно не знал, сколько комнат в их резиденции, помнили лишь, что около пяти сотен. Если кому интересно, то туристические справочники знают все: комнат 517, общая площадь — 21,46 тыс. квадратных метров.

Представители рода Турн-и-Таксис по-разному реагировали на все, что происходило в Германии в XX веке. Франц Иосиф (9-й князь) участвовал в обеих мировых войнах, а его единственный сын был убит под Сталинградом. Карл Август (впоследствии 10-й князь), младший брат Франца Иосифа, напротив, был антифашистом, критиковал политику Гитлера и запретил своим детям вступать в гитлерюгенд. В 1936 году Гитлер посещал Регенсбург с визитом и хотел встретиться с князем, но тот отказался его принять.

В 1944 году один из лесничих, работавших у князя, донес на него в гестапо. Обвинение было очень серьезным — прослушивание радиопередач Би-би-си. Карла Августа арестовали. Поскольку он был в близком родстве с королевским домом Португалии, за арестованного ходатайствовали португальские власти. И все равно князь вышел на свободу только в 1945 году.

Завещание

Князь Йоханнес Турн-и-Таксис, 11-й обладатель титула, видимо, плохо слушал папу-антифашиста. Незадолго до окончания войны он был призван в армию, успел недолго послужить в гитлеровской разведке, а потом — тоже недолго — посидеть в американском лагере для военнопленных. Выйдя на свободу, Йоханнес занялся бизнесом. Банк, пиво, металлургия, лес в Германии, лес в Канаде и Бразилии.

В какой-то момент над состоянием Турн-и-Таксисов нависла угроза. Дело в том, что в свое время Франц Иосиф, чтобы избежать непомерных налогов на наследство, решил схитрить: завещал все семейное состояние внуку своего младшего брата — наследника тогда еще и в проекте не было.

Мало того, требовалось, чтобы этот самый внук был рожден от девушки из аристократического рода Священной Римской империи. (Отметим: до этого все Турн-и-Таксисы лишь управляли семейной собственностью, но не владели ей.).

То есть наследником должен был стать сын Йоханнеса. Судьба колоссального состояния оставалась туманной: годы шли, а Йоханнес никак не обзаводился семьей.

Санкт-Эммерам — самый большой жилой дом в мире, не являющийся дворцом монарха (согласно Книге рекордов Гиннесса). | Источник: Franz Xaver / Wikimedia Commons

Возможно, не мог найти подходящую девушку. Тем более что, по слухам, он вообще не интересовался девушками. Слухи распускали журналисты, постоянно сталкивавшиеся с князем в гей-барах и на гей-дискотеках.

В 1980 году сплетники были посрамлены. 53-летний князь вступил в законный брак с 20-летней девушкой из подходящей семьи.

Панк-принцесса

Глория выросла в Африке, в благородном (в Германии корни ее предков можно проследить до XI столетия), но обнищавшем немецком семействе.

Бабушка Глории по материнской линии — урожденная Мария Голицына, дочь новгородского предводителя дворянства Павла Голицына.

Йоханнесу она приходилась четвероюродной сестрой.

Достигнув совершеннолетия, девушка вернулась в Европу и устроилась работать барменшей на горнолыжном курорте. Как-то она с подругами отправилась на концерт группы Supertramp в Мюнхене. Перед концертом зашли в кафе, где к ним подсел мужчина. Они разговорились, вскоре мужчина сказал: «Пусть твои подруги идут на концерт, а я тебя поведу на ужин». Потом Глория побывала во дворце в Регенсбурге, съездила с новым знакомым в Мексику, Бразилию, Швейцарию. В феврале 1980 года они поженились. Глория была на третьем месяце беременности.

Последняя императрица Франции и Глория Турн-и-Таксис венчались в одной и той же тиаре с 212 жемчужинами и 1998 алмазами. | Источник: AP 2017

Первой родилась дочь, второй — еще одна, потом, наконец, родился сын. Альберт.

Вскоре пресса прозвала Глорию Турн-и-Таксис панк-принцессой за прически всех цветов радуги и экстравагантные наряды. Юная княгиня путешествовала по свету, тусовалась с молодыми американскими художниками, заодно скупая их картины и скульптуры, гоняла по Баварии на мотоциклах Harley-Davidson, один из которых был покрашен в цвет ее лака для ногтей. Глория лаяла как пес на телешоу Дэвида Леттермана. Ее задерживали с гашишем в мюнхенском аэропорту (разумеется, наркотики кто-то ей подбросил). Она носила свитер, сшитый из плюшевых мишек. Она являлась к причастию в ведьминской шляпе. Жизнь била ключом.

На некоторые торжественные мероприятия Глория Турн-и-Таксис ходила с мужем, князем Йоханнесом. | Источник: 8mobili / Wikimedia Commons

Кульминацией праздника стала вечеринка в честь 60-летия князя Йоханнеса. Грандиозное шоу стоимостью $2 млн. Шампанское лилось рекой, лобстеров складывали штабелями. Имениннику поднесли торт, украшенный 60 розовыми марципанами в форме фаллосов. Все гости были в костюмах в стиле XVIII века и напудренных париках. Слуги изображали крестьян. Хозяйка дома предстала в платье Марии-Антуанетты, наряде за $10 тыс. и парике высотой в полметра. Парик венчала жемчужная тиара, когда-то принадлежавшая настоящей королеве Марии-Антуанетте. Четыре маленькие девочки несли шлейф принцессы. Глория спела мужу «С днем рождения тебя» в сопровождении Мюнхенской оперы. На юбилее выступали оперные певцы со всего света.

…Все закончилось неожиданно быстро. Князь Йоханнес Турн-и-Таксис скончался в 1990 году после двух неудачных операций по пересадке сердца, сделанных в течение двух месяцев. Он оставил безутешной вдове долги — около полумиллиарда долларов. И ей пришлось всерьез заняться финансовыми делами семьи. «Нельзя быть феей и разбираться со счетами», — скажет она позже.

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Хаусфрау

На следующий год после смерти супруга княгиня Глория совершила паломничество в Лурд. Там она работала волонтером в хосписе. Религия с каждым годом интересовала ее все больше. Удачным совпадением стало избрание ее приятеля и соседа кардинала Ратцингера папой римским. Бывшая «панк-принцесса» теперь говорит, что аборт — это убийство, секс должен служить целям размножения, а не удовольствия и возможен лишь в браке, презервативы не помогают от СПИДа. Гомосексуализма не существует, это просто такая дурная мода, а единственный способ борьбы с этой модой — молиться, молиться и молиться.

Но, думая о душе, Глория не забывала все эти годы и о хлебе насущном. Она осталась с тремя малолетними детьми на руках. Можно сказать, единственным кормильцем. Наняв частных преподавателей по экономике и бизнесу, княгиня взялась за реструктуризацию семейной империи.

Избавилась от банка, металлургических компаний, продала с аукциона часть коллекции современного искусства и фамильных драгоценностей. В том числе алмазную тиару, когда-то принадлежавшую императрице Евгении, супруге Наполеона III, в которой принцесса Глория пошла под венец. «Я ее не так часто надеваю, зачем мне ее хранить?» — прокомментировала Глория продажу фамильной реликвии, купленной обществом «Друзья Лувра» за 935 тыс. дойчмарок (около €460 тыс.).

Дворец Турн-и-Таксисов в Регенсбурге — популярная площадка для проведения культурных мероприятий. | Источник: AP 2017

Было уволено большинство слуг. Из 27 автомобилей продано 24. Только продажа коллекции вина, 75 тыс. бутылок, принесла $19 млн.

Фамильную пивоварню, некогда крупнейшую из частных в Баварии, купила компания Paulaner. Новые хозяева, правда, сохранили бренд пива Thurn und Taxis.

Кроме того, Глория договорилась с властями о передаче государству части мебели, фарфора, живописи, оружия, изделий из золота и серебра в счет погашения налога на наследство. Некоторые помещения дворца открылись для экскурсантов, другие — сдаются в аренду для проведения конференций.

Мама Турн-и-Таксис вытащила семью из финансовой ямы. Когда грянул кризис недвижимости 2008 года, семейство потеряло десятую часть своего состояния. Эта десятая часть составляла $200 млн.

Турн-и-Таксисы не только организуют ежегодный музыкально-театральный фестиваль, но и принимают в нем участие как актеры-любители. | Источник: AP 2017

Один дома

Любители светских сплетен долгие годы гадали, с какими из аристократических родов Европы породнятся Турн-и-Таксисы. Принцесса Мария Терезия (Людовика Клотильда Хелен Александра) как-то засудила издателей журнала Neue Post, в котором были напечатаны смонтированные фотографии и статья о том, что она собирается замуж за принца Филиппа Астурийского (в настоящее время — король Испании Филипп VI). На самом деле принцесса три года назад вышла замуж за модного британского художника Хьюго Уилсона (их венчание назвали аристократической свадьбой года). У супругов две дочери.

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Принцесса Элизабет (Маргарет Мария Анна Беатрикс) не замужем, с 2012 года работает в журнале Vogue, пишет статьи о стиле, искусстве и путешествиях. Но одновременно ведет колонку о вопросах веры в журнале Vatican.

Обе сестры живут в Лондоне, мама — в Нью-Йорке, в скромной 440-метровой студии на Манхэттене, но на зиму переезжает в Кению.

Так что князь Альберт II фон Турн-и-Таксис остался один дома. Пока один. Но проводит он во дворце не больше 180 дней в году — остальное время обитает в Цюрихе, так как в Швейцарии меньше налоги, чем в Германии.

От Альберта, в отличие от его отца, никакие завещания не требуют жениться исключительно на графине или принцессе. Более того, как глава княжеского дома, он может сам устанавливать какие угодно правила наследования.

Глория, Элизабет, Альберт, Мария Терезия — все семейство в сборе. | Источник: Reuters

Некоторое время Альберт встречался с Ксенией Макулан (они познакомились в Эдинбурге, в университете, а продолжили отношения в Цюрихе). Немецкие газеты писали: «Баварский принц живет в Швейцарии, а невесту импортировал из Австрии». Наследница австрийской деловой империи Maculan Holding, ландшафтный архитектор по образованию, полупрофессиональный игрок в гольф и диджей, Ксения ходила на гонки, в которых участвовал Альберт. Они вместе приходили на свадьбы университетских друзей, вместе были на свадьбе Анны, сестры Ксении.

А потом Ксения побывала в Кении, где познакомилась с княгиней Глорией. Мать не одобрила выбор сына. По словам Глории, Ксения относится к таким девушкам, с которыми мужчины «практикуются, получая удовольствие» (до Альберта, к слову, с ней уже расстался другой принц — Лукас фон Ауэршперг, женившийся на принцессе Алисе фон Байерн). Впрочем, никого из бойфрендов своих дочерей, как дворян, так и простолюдинов, Глория тоже не одобряла.

В сентябре 2011 года на сайте журнала Bunte появилась статья о том, что помолвка князя Альберта Турн-и-Таксиса с Ксенией Макулан состоится в ближайшие месяцы. День спустя статья исчезла с сайта. А через год появилось что-то похожее на опровержение.

Тот же сайт сообщал, что Альберт и Ксения расстались, так как князь уделял слишком много времени автогонкам. Но при этом они остались друзьями. Уже как «друг» Ксения была гостем на свадьбе Марии Терезии. Потом рядом с Альбертом мелькнула замеченная папарацци блондинка, пожелавшая остаться неизвестной. Было это пять лет назад. Сейчас достоверно известно одно: самый богатый принц Европы еще не женат.