Воронежский госуниверситет к своему столетию получит больше 100 млн рублей от Минобрнауки

Этот оргкомитет возглавляет сам губернатор Алексей Гордеев. На открытии заседания он пояснил, что к юбилею готовится сейчас коллектив вуза и все студенчество. Глава региона надеется, что такая мобилизация поможет улучшить качество обучения и поднимет престиж университета.
«Мы понимаем, что все прорывы в экономике, в социальной политике, других сферах в области возможны только если у нас будут качественные и профессиональные выпускники», — сказал Алексей Гордеев.
Министр образования Ольга Васильева пояснила, что заслуги университета всегда ценились на государственном уровне. А за последние годы ВГУ стал одним из ведущих вузов Центрального Черноземья.
Ольга Васильева сообщила, что министерство уже подтвердило заявку на капитальный ремонт и приобретение оборудования для вуза на общую сумму 100,8 млн рублей.
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий рассказал о важном событии 201 года — создании инжинирингового центра на базе ВГУ. Также в 2019 году вуз ждет ребрендинг.
После заседания министр, отвечая на вопросы журналистов, высоко оценила работу ВГУ и вообще сферу развития образования в нашем регионе.
«Я очень люблю Воронежскую область, я в прошлом здесь часто бывала, — пояснила Ольга Васильева. — Здесь добротно и качественно: очень серьезные традиции, сильная интеллигенция, мощный оборонный комплекс. Все, что здесь делается, делается добротно».
Губернатор Алексей Гордеев отметил, что все вузы региона в прямом подчинении Минобрнауки.
«Тем не менее, мы считаем, что это наши родные учреждения, которые мы вместе должны развивать, — пояснил Алексей Васильевич. — Они закладывают основу для будущего и страны, и нашего региона».
После заседания Ольга Васильева поехала в сам ВГУ, где посетила местный музей и приняла участие в заседании Ученого совета вуза.