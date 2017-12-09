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12:09 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежский госуниверситет к своему столетию получит больше 100 млн рублей от Минобрнауки

В пятницу, 8 декабря, Воронеж посетила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она приняла участие в заседании оргкомитета по празднованию столетнего юбилея ВГУ.

Этот оргкомитет возглавляет сам губернатор Алексей Гордеев. На открытии заседания он пояснил, что к юбилею готовится сейчас коллектив вуза и все студенчество. Глава региона надеется, что такая мобилизация поможет улучшить качество обучения и поднимет престиж университета.

«Мы понимаем, что все прорывы в экономике, в социальной политике, других сферах в области возможны только если у нас будут качественные и профессиональные выпускники», — сказал Алексей Гордеев.

Министр образования Ольга Васильева пояснила, что заслуги университета всегда ценились на государственном уровне. А за последние годы ВГУ стал одним из ведущих вузов Центрального Черноземья.

Ольга Васильева сообщила, что министерство уже подтвердило заявку на капитальный ремонт и приобретение оборудования для вуза на общую сумму 100,8 млн рублей.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий рассказал о важном событии 201 года — создании инжинирингового центра на базе ВГУ. Также в 2019 году вуз ждет ребрендинг.

После заседания министр, отвечая на вопросы журналистов, высоко оценила работу ВГУ и вообще сферу развития образования в нашем регионе.

«Я очень люблю Воронежскую область, я в прошлом здесь часто бывала, — пояснила Ольга Васильева. — Здесь добротно и качественно: очень серьезные традиции, сильная интеллигенция, мощный оборонный комплекс. Все, что здесь делается, делается добротно».

Губернатор Алексей Гордеев отметил, что все вузы региона в прямом подчинении Минобрнауки.

«Тем не менее, мы считаем, что это наши родные учреждения, которые мы вместе должны развивать, — пояснил Алексей Васильевич. — Они закладывают основу для будущего и страны, и нашего региона».

После заседания Ольга Васильева поехала в сам ВГУ, где посетила местный музей и приняла участие в заседании Ученого совета вуза.

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