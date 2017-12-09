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12:07 (мск), источник: Publika.md

Первый случай заболевания гриппом обнаружили в Рышканском районе

Первый случай сезонного гриппа зарегистрировали в нашей стране в Рышканском районе.

Источник: Publika.md

Врачи национального центра общественного здоровья уточнили, что пациент лечился дома.

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Грипп — это острое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Основными симптомами являются повышенная температура, озноб, мышечные и головные боли и кашель. Для того, чтобы не заразиться вирусом, нужно избегать многолюдных мест.

«Одеваться нужно по погоде, в помещениях температура воздуха должна быть около 22−23 градусов, 2−3 раза в день комнаты необходимо проветривать. Пить больше чая, есть овощи и фрукты», — сказал врач НЦОЗ Штефан Георгица.

Некоторые люди предпочитают защищаться от болезни при помощи народных средств.

«Мед, лимон, а если уже дело дошло до температуры, обращаемся к врачу».

«Пью витамины, ем фрукты, пока еще не так холодно, но потом обязательно надевают шапку и шарф».

«Никогда не покупал лекарства. Пью извар и никогда не простужаюсь».

«Предпочитаю пить чай с лимоном и полоскать горло».

Народных средств не всегда достаточно. В случае заболевания все же необходима консультация специалисты. Фармацевты замечают, что в этот период число простудных заболеваний растет.

«Приходят люди, просят лекарства от гриппа. Рекомендуем порошки в пакетиках и чай. Антибиотики отпускаем только по рецепту врача», — отметила фармацевт Валентина Крушкова.

Лучший способ защиты от гриппа — это вакцинация. В этом году Молдова получила 200 тысяч доз прививок, которые уже поставили жителям страны.

По данным министерства здравоохранения, в Молдове зарегистрировали 67 тысяч случаев острых респираторных вирусных заболеваний.

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