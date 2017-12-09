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12:04 (мск), источник: АиФ Красноярск

Митинг «За чистое небо» собрал меньше тысячи человек

В Красноярске прошёл митинг «За чистое небо». Активисты и общественники собрались в сквере «Серебряный» в Октябрьском районе.

Источник: Аргументы и факты

Собравшиеся намеревались в очередной раз обратить внимание властей на экологическую ситуацию в городе. Митинг проходил с 12 до 13 часов 10 декабря. В сквер, по разным оценкам, пришли от 300 до 700 человек.

Собравшиеся потребовали перенести КРАЗ за городскую черту или вдвое уменьшить выбросы завода, запретить вырубку деревьев, опубликовать данные по заболеваниям, связанным с состоянием окружающей среды. А также перевести все производство тепла в черте города на природный газ, усилить контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повысить штрафы за превышение нормативов.

Напомним, в прошлый раз экологический митинг прошёл в Красноярске 18 марта. Тогда на Красную площадь с лозунгами и плакатами пришли около двух тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в ночь на субботу горожане снова почувствовали очень неприятный запах, многие жаловались на ухудшение здоровья.

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