Митинг «За чистое небо» собрал меньше тысячи человек

Источник: Аргументы и факты

Собравшиеся намеревались в очередной раз обратить внимание властей на экологическую ситуацию в городе. Митинг проходил с 12 до 13 часов 10 декабря. В сквер, по разным оценкам, пришли от 300 до 700 человек.

Собравшиеся потребовали перенести КРАЗ за городскую черту или вдвое уменьшить выбросы завода, запретить вырубку деревьев, опубликовать данные по заболеваниям, связанным с состоянием окружающей среды. А также перевести все производство тепла в черте города на природный газ, усилить контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повысить штрафы за превышение нормативов.

Напомним, в прошлый раз экологический митинг прошёл в Красноярске 18 марта. Тогда на Красную площадь с лозунгами и плакатами пришли около двух тысяч человек.