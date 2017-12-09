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11:59 (мск), источник: Publika.md

Похороны Владимира Курбета организует правительство

Организацию и расходы на похороны маэстро Владимира Курбета возьмет на себя правительство.

Источник: Publika.md

Премьер Павел Филип подписал распоряжение о создании комиссии, которая составит программу траурной церемонии и участия правительственных учреждений в похоронах.

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Комиссию возглавит министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Владимир Курбет, художественный руководитель ансамбля народного танца «Жок», скончался накануне в возрасте 87 лет.

Маэстро называли собирателем фольклора — он много лет ездил по молдавским селам, чтобы воплотить народные традиции и обычаи на сцене. «Жок» под его руководством дал больше восьми тысяч концертов в 60-ти странах мира.

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