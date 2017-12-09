Похороны Владимира Курбета организует правительство

Владимир Курбет, художественный руководитель ансамбля народного танца «Жок», скончался накануне в возрасте 87 лет.



Маэстро называли собирателем фольклора — он много лет ездил по молдавским селам, чтобы воплотить народные традиции и обычаи на сцене. «Жок» под его руководством дал больше восьми тысяч концертов в 60-ти странах мира.