Похороны Владимира Курбета организует правительство
Организацию и расходы на похороны маэстро Владимира Курбета возьмет на себя правительство.
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Организацию и расходы на похороны маэстро Владимира Курбета возьмет на себя правительство.
Премьер Павел Филип подписал распоряжение о создании комиссии, которая составит программу траурной церемонии и участия правительственных учреждений в похоронах.
Комиссию возглавит министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.
Владимир Курбет, художественный руководитель ансамбля народного танца «Жок», скончался накануне в возрасте 87 лет.
Маэстро называли собирателем фольклора — он много лет ездил по молдавским селам, чтобы воплотить народные традиции и обычаи на сцене. «Жок» под его руководством дал больше восьми тысяч концертов в 60-ти странах мира.