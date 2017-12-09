Новый челлендж: Казахстанцы помогают уборщикам дорог чистить снег
Казахстанцы запустили флешмоб после видео из Шымкента, где молодой человек помогает чистить снег
Казахстанцы запустили флешмоб после видео из Шымкента, где молодой человек помогает чистить снег
Казахстанцы запустили флешмоб после видео из Шымкента, где молодой человек помогает чистить снег
В паблике Kris_p_Almaty запустили флешмоб, призывающий молодых людей помочь работникам городских служб.
Ранее поступок парня из Шымкента растрогал пользователей соцсетей. Случайный прохожий помог
Видеозапись появилась на странице Dudoser в Instagram. Автор видео принял парня за сына уборщицы снега. Им оказался житель Шымкента — 23-летний Александр Пудовинников. Он рассказал, почему решил помочь.
«Я стоял на остановке “Венеция” по улице Жангильдина после тренировки, ждал свой автобус. Смотрю — там бабушка не может разбить глыбу заледенелого снега. Я подумал, что нужно помочь, так как мой автобус еще не приехал. Не думал, что меня снимут и в Интернет выложат», — удивляется он.