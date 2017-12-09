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14:14 (мск), источник: Tengrinews

Новый челлендж: Казахстанцы помогают уборщикам дорог чистить снег

Казахстанцы запустили флешмоб после видео из Шымкента, где молодой человек помогает чистить снег женщине-рабочей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

Казахстанцы запустили флешмоб после видео из Шымкента, где молодой человек помогает чистить снег женщине-рабочей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В паблике Kris_p_Almaty запустили флешмоб, призывающий молодых людей помочь работникам городских служб.

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Ранее поступок парня из Шымкента растрогал пользователей соцсетей. Случайный прохожий помог женщине-рабочей расчищать снег на обочине дороги.

Видеозапись появилась на странице Dudoser в Instagram. Автор видео принял парня за сына уборщицы снега. Им оказался житель Шымкента — 23-летний Александр Пудовинников. Он рассказал, почему решил помочь.

«Я стоял на остановке “Венеция” по улице Жангильдина после тренировки, ждал свой автобус. Смотрю — там бабушка не может разбить глыбу заледенелого снега. Я подумал, что нужно помочь, так как мой автобус еще не приехал. Не думал, что меня снимут и в Интернет выложат», — удивляется он.

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