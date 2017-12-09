Новый челлендж: Казахстанцы помогают уборщикам дорог чистить снег

«Я стоял на остановке “Венеция” по улице Жангильдина после тренировки, ждал свой автобус. Смотрю — там бабушка не может разбить глыбу заледенелого снега. Я подумал, что нужно помочь, так как мой автобус еще не приехал. Не думал, что меня снимут и в Интернет выложат», — удивляется он.