В Краснодаре трамваи и троллейбусы временно не поедут в район ул. 40-летия Победы

Источник: ЮГА.ру

«Изменения вводятся в связи с ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы в ночь с 12 на 13 декабря, в результате которого последние по графику движения транспортные средства изменят свой конечный пункт назначения», — рассказали в МУП «КТТУ».

Трамваи маршрута № 8, следующие от Хладокомбината, с 21:50 проследуют не на конечную на ул. Солнечной, а на остановку «Ул. Декабристов». Обратно — со всеми остановками до Восточного депо.

Трамваи № 21, следующие от Юбилейного микрорайона, с 22:10 проследуют по обычному маршруту только до остановки «КубГТУ», далее — также на ул. Декабристов. В обратном направлении — в Западное депо.