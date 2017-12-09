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13:12 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре трамваи и троллейбусы временно не поедут в район ул. 40-летия Победы

Вечером 12 декабря в Краснодаре временно изменится движение четырех муниципальных маршрутов — двух трамваев и двух троллейбусов.

Источник: ЮГА.ру

«Изменения вводятся в связи с ремонтом трамвайных путей на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы в ночь с 12 на 13 декабря, в результате которого последние по графику движения транспортные средства изменят свой конечный пункт назначения», — рассказали в МУП «КТТУ».

Трамваи маршрута № 8, следующие от Хладокомбината, с 21:50 проследуют не на конечную на ул. Солнечной, а на остановку «Ул. Декабристов». Обратно — со всеми остановками до Восточного депо.

Трамваи № 21, следующие от Юбилейного микрорайона, с 22:10 проследуют по обычному маршруту только до остановки «КубГТУ», далее — также на ул. Декабристов. В обратном направлении — в Западное депо.

Троллейбусы № 21 и 31 с 22:10 при движении в эту сторону будут следовать только до остановки «Ул. им. Гаврилова» по обычному маршруту, далее — в троллейбусное депо № 1 на ул. Дзержинского.

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