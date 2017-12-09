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13:00 (мск), источник: Publika.md

Назван самый безопасный автомобиль 2018 модельного года

BMW 5-Series, Genesis G80, Toyota Camry признаны самыми безопасными автомобилями 2018 модельного года.

Источник: Publika.md

Соответствующий рейтинг составили эксперты из организации Insurance Institute for Highway Safety.

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Отмечается, что BMW получила золото за то, что способна надёжно защитить всех пассажиров и детей. Серебро за отличную систему предупреждения лобового столкновения и прочный кузов досталось Genesis G80, а Toyota Camry получила бронзу за новую систему безопасности Toyota Safety Sense.

Сообщается, что эксперты при составлении рейтинга опирались на итоги краш-тестов, пишет Лайф.ру.

В десятку лучших также попали Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz E-класса, Subaru Impreza и Subaru Outback, KIA Soul, KIA Cerato и Hyundai Santa Fe Sport.

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