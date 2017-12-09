Жириновский предложил тестировать школы и вузы «без предупреждения»

«Тест — это проверка знаний. Периодически можно устраивать, особенно в школах и в вузах устраивать внезапно. Если мы будем давать время на подготовку и варианты ответов, шпаргалки, то потеряется ценность такого теста. Это должно быть абсолютно случайно, внезапно, в понедельник. Учитель истории, русского языка, физики говорит: сегодня давайте напишем проверочную работу», — сказал Жириновский, который в субботу вместе с другими депутатами проходит в Госдуме тест на знание отечественной истории.