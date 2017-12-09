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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Жириновский предложил тестировать школы и вузы «без предупреждения»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что проверочные работы в школах и вузах нужно проводить без подготовки, «внезапно».

Источник: РИА Новости

«Тест — это проверка знаний. Периодически можно устраивать, особенно в школах и в вузах устраивать внезапно. Если мы будем давать время на подготовку и варианты ответов, шпаргалки, то потеряется ценность такого теста. Это должно быть абсолютно случайно, внезапно, в понедельник. Учитель истории, русского языка, физики говорит: сегодня давайте напишем проверочную работу», — сказал Жириновский, который в субботу вместе с другими депутатами проходит в Госдуме тест на знание отечественной истории.

По его словам, подготовка к тестам создает у проверяемых волнение и стресс.

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