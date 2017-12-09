Снежный шторм пообещали в Астане

Источник: Nur.kz

Аким Астаны предупредил жителей столицы о надвигающемся снегопаде и гололеде и попросил их быть осторожными.

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Об этом Асет Исекешев написал в Facebook.

«Учитывая погодные условия, просим максимально соблюдать меры безопасности. При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров.

В снегопад пешеходам необходимо также быть предельно внимательными. Пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам, — обратился к горожанам Исекешев.

Он также проинформировал, что подрядные организации, ответственные за уборку снега, перешли на усиленный режим работы.

Из-за спецтехники на дорогах возможны временное снижение пропускной способности, отметил аким. Ое посоветовал заранее планировать свои маршруты передвижения по городу.

В Астане объявлено штормовое предупреждение, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на «Казгидромет».

В столице днем в субботу, в воскресенье и в ночь на понедельник ожидается снег, метель, ветер южный, юго-западный временами порывы 15−20 м/с. Вероятность шторма 90%.

Днем 9, сутки 10—11 декабря в Акмолинской области ожидается снег, местами сильный. Местами метель.