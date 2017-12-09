Снежный шторм пообещали в Астане
Аким столицы попросил горожан быть осторожными.
Аким столицы попросил горожан быть осторожными.
Аким Астаны предупредил жителей столицы о надвигающемся снегопаде и гололеде и попросил их быть осторожными.
Об этом Асет Исекешев написал в Facebook.
«Учитывая погодные условия, просим максимально соблюдать меры безопасности. При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров.
В снегопад пешеходам необходимо также быть предельно внимательными. Пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам, — обратился к горожанам Исекешев.
Он также проинформировал, что подрядные организации, ответственные за уборку снега, перешли на усиленный режим работы.
В Астане объявлено штормовое предупреждение, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на «Казгидромет».
В столице днем в субботу, в воскресенье и в ночь на понедельник ожидается снег, метель, ветер южный,
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