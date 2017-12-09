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13:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже открылся каток на площади Ленина

Торжественная церемония открытия катка на площади Ленина в Воронеже состоялась в пятницу, 8 декабря.

Горожане могут кататься бесплатно, если у них есть коньки, отметили в пресс-службе администрации.

На территории ледовой площадки работают прокат инвентаря, буфет, раздевалка и туалет.

Размеры взрослого катка — 24×46 м, детского — 20×20 м. Покататься можно будет в любой день, кроме понедельника, с 10:30 до 13:00, с 15:00 до 17:30, а также с 19:30 до 21:30. Ледовая площадка будет работать ежедневно на новогодних праздниках, начиная с 25 декабря.

Каток на площади Ленина должен был открыться 2 декабря, однако церемонию перенесли из-за непогоды.

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