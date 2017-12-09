Росгидромет назвал возможную причину неприятного запаха в Москве

«В Некрасовке проводили выемку, очистные работы… Как раз вчера слабый ветер был, антициклональный гребень, поэтому все, что выкопали наружу, всё это прибило к земле. Метеоусловия не способствовали быстрому переносу того, что там вскрыли», — сказал Варакин.

В пятницу некоторые СМИ сообщили о некой аварии в центре Москвы, в результате которой в воздухе якобы появился кислый и едкий запах. При этом упоминался район Чистых прудов, Покровки и Цветного бульвара.