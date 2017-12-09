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13:39 (мск), источник: ЮГА.ру

В Музыкальном микрорайоне Краснодара определили участок под детсад

В Музыкальном микрорайоне Краснодара будет построен новый детский сад. Для этого предстоит изменит назначение земельного участка.

Источник: ЮГА.ру

Постановление о внесении изменений в генплан в части участка по ул. Московской, 112/1 подписал глава города Евгений Первышов. Этот участок занимает площадь более 4 тыс. кв. метров — этого достаточно для размещения здесь отдельно стоящего детского сада.

По словам замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Надежды Панаетовой, несколько этапов на пути к строительству на этом участке детсада уже пройдены. Ранее здание, где находилась вышкомонтажная мастерская, и участок были переданы муниципалитету и поставлены на кадастровый учет как муниципальная собственность.

«Теперь необходимо внести изменения в генеральный план. Это важно, потому что сейчас участок находится в производственной зоне, в которой запрещено строить образовательные учреждения. Самым целесообразным решением будет перевод этого участка в единую зону с рядом расположенными земельными участками — зону многоэтажной жилой застройки, где строительство дошкольных учреждений является одним из основных видов использования. Сразу после внесения изменений целевое назначение участка в кадастровых документах будет также изменено — для строительства дошкольного учреждения», — пояснила Панаетова.

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