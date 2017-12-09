В Музыкальном микрорайоне Краснодара определили участок под детсад

Источник: ЮГА.ру

Постановление о внесении изменений в генплан в части участка по ул. Московской, 112/1 подписал глава города Евгений Первышов. Этот участок занимает площадь более 4 тыс. кв. метров — этого достаточно для размещения здесь отдельно стоящего детского сада.

По словам замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Надежды Панаетовой, несколько этапов на пути к строительству на этом участке детсада уже пройдены. Ранее здание, где находилась вышкомонтажная мастерская, и участок были переданы муниципалитету и поставлены на кадастровый учет как муниципальная собственность.