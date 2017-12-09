«Выборы пройдут — нас опять кинут»: В Уфе прошел митинг обманутых дольщиков

Заявленный на субботу митинг обманутых дольщиков в Уфе состоялся. По предварительным оценкам, на площадь перед Дворцом спорта вышли не меньше 500 человек.

Почти политическая акция

Митинг прошел мирно, выступающие уложились в заявленное время — один час. Традиционно, до начала мероприятия площадку перед Дворцом спорта огородили, поставили металлодетекторы. На месте дежурила полиция.

Как заметил блогер Стас Михайлов, стражей порядка на этот раз было больше, чем здесь же во время недавнего митинга так называемого «Национального освободительного движения», хотя народу тогда собралось на порядок меньше.

Впрочем, опасения полиции отчасти подтвердились. Акция обманутых дольщиков время от времени напоминала политический митинг. В толпе звучали призывы привлечь к ответственности руководство республики в лице Рустэма Хамитова. Напомним, что его визит на строительную площадку в 2014 году многие дольщики восприняли как гарантию надежности застройщика. Вскоре они жестоко обманулись.

Участники митинга выразили недовольство тем, что обещания властей не исполняются. По мнению спикеров, все посулы раздаются только в преддверии президентских выборов, чтобы успокоить тысячи возмущенных граждан.

«Выборы пройдут — нас снова кинут, — заявил один из выступающих Радмир. — Не доверяйте никому, пока ваш дом не будет стоять уже с окошками покрашенными и обоями поклеенными. До это все это “ бла-бла” пустое. Мы все это проходили… Ребята, выборы на носу. Не злите нас. Мы вам такое устроим — мало не покажется».

Бездомные и разведенные

Одна из выступавших, представившаяся Юлией, рассказала, что знает семьи, которые распались из-за проблем с «Миловским парком». По словам девушки, и в их семье была напряженная ситуация, хотя они, в отличие от многих других, все-таки заселились в долгожданную квартиру.

«Мы уже живем в Миловском парке, в 10 квартале, — рассказала Юлия. — Но это совсем не то, что мы ожидали. Мы платили за квартиру 48 квадратных метров. Приезжаем — а там 40 метров. И никто не собирается возвращать нам переплаченные деньги. Покупали квартиру с чистовой отделкой. В итоге половину пришлось доделывать самим — ставить окна, клеить обои, даже лампочки в подъезде сами ставили».

Многие на митинг пришли с детьми. В руках они держали плакаты: «Наши дети тоже хотят жить в квартирах». Одна из выступавших обратилась с гневной речью к Главе Башкирии:

«Рустэм Хамитов! Ваши дети не стоят сейчас здесь на морозе, а живут где-то в Москве или за границей. Мы хотим, чтобы у наших детей тоже был дом!».

Новый инвестор как старый

Участники митинга впервые публично озвучили претензии и к новому инвестору «Миловского парка». Напомним, что в августе стало известно о некой «Амнис Групп», которая готова взяться за достройку жилого комплекса.

На странице «Жилой комплекс “Миловский парк” Уфа» «ВКонтакте» новый инвестор бодро рапортует об успехах.

«С 9 ноября 2017 года “АМНИС ГРУПП”, являющаяся управляющей компанией ООО “КилСтройИнвест” (застройщик “Миловского парка”), начала осуществлять платежи по счетам поставщиков газа и электричества на нужды комплекса. Кроме этого, на сегодняшний день, на строительной площадки уже трудятся бригады строителей от субподрядчиков, которым также были перечислены средства. В ближайшее время, ожидается увеличение рабочих занятых не только стройкой, а также внутренней и внешней отделкой зданий», — говорится в сообщении от 10 ноября.

Однако дольщики никаких работ не увидели. Более того, они заподозрили новую компанию в желании нажиться на дольщиках, как это сделала предыдущая — «КилСтройИнвест».

«Почему инвестор пришел и говорит: у меня есть деньги, я вам помогу? А выясняется, что денег у него нет. Он сам сейчас в предбанкротном состоянии. Это просто сказки нам рассказывают, хотят успокоить», — сказал один из выступавших.

МВД напомнило об уголовном деле

Тем временем на сайте МВД по РБ сразу после начала митинга появилось сообщение о продолжении расследования уголовного дела о мошенничестве. В полиции напомнили, что дело возбудили по коллективному заявлению дольщиков и сейчас идет определение количества потерпевших, а также другие следственные мероприятия. Делом занимается Главное следственное управление МВД.

«Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Уфе проведена предварительная проверка. Результаты проверки направлены в Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан, где принято решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.