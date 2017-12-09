Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Названа самая пьющая страна Европы
Крупнейшая торговая сеть мира сменила название
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
В Черном море стало тесно от натовских эсминцев – СМИ
СМИ: Путин снова сделал американцев дураками
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Зрители удивлены внешностью Татьяны Догилевой - СМИ
Красное платье: Миддлтон подчеркнула животик - СМИ
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Собчак ответила на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
8На Бали проснулся вулкан Агунг
14:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Восхитившийся Сталиным дзюдоист оправдался за книгу с названием как у Гитлера

Бывший депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, почему назвал свою автобиографию «Моя борьба».

«Это книга о моем борцовском пути. Это книга о моей борьбе, которая велась на ковре, в моей жизни. Эта книга будет прекрасным учебным пособием для спортсменов и всех, кто ставит для себя высокие цели и задачи», — сказал он.

В ответ на аналогии с «Моей борьбой» Адольфа Гитлера политик заметил: «Каждый думает в меру своей испорченности».

Читайте также
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина

О готовности первого тиража своей автобиографии Носов сообщил 7 декабря в Facebook. Он подчеркнул, что книги не будут дариться, а поступят только в продажу. Все вырученные средства пойдут на борьбу с наркоманией и алкоголизмом. Некоторые пользователи в комментариях к записи отметили, что название книги Носова совпадает с названием сочинения Гитлера.

Дмитрий Носов был в шестом созыве Госдумы, входил во фракцию ЛДПР. В марте 2016-го либерал-демократы исключили его из своего предвыборного списка после того, как он одобрительно высказался о деятельности Иосифа Сталина. В частности, Носов говорил, что считает советского вождя большим государственником.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин снова пойдет в президенты России
Кто виноват в олимпийском позоре России
Пхеньян прокомментировал решение Трампа по статусу Иерусалима
Умер народный артист СССР Леонид Броневой
Трамп присудил США победу в двух мировых войнах
Тимошенко призывает Порошенко освободить Саакашвили
Сквер у посольства РФ в Киеве решили назвать в честь Немцова
Российские саночники проголосовали за выступление на ОИ-2018
День борьбы с коррупцией: можно ли ее победить кнутом и пряником
Спорт
Российские фигуристы-юниоры стали лучшими в Финале Гран-при Финал юниорской серии Гран-при завершился в Японии предсказуемым триумфом россиян в женском одиночном катании и трудовой победой в танцах на льду
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь