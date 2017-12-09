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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский режиссер захотел превратить «Дом-2» в полнометражный фильм с Бузовой

Российский режиссер Кирилл Плетнев, снявший картину «ЖГИ!» с участием Ольги Бузовой, захотел еще поработать с телеведущей. Об этом он рассказал порталу «Вокруг кино».

Источник: РИА "Новости"

«Мне хотелось бы снять ее в полном метре в главной роли. Но тут должен быть сценарий, написанный специально под нее. Я хотел бы придумать ей историю, связанную с “Домом-2”. С удовольствием снял бы фильм про это реалити-шоу», — сказал Плетнев.

«И это была бы не комедийная история, а очень драматическая, точнее — трагикомедия, может даже трагифарс», — уточнил кинематографист.

Ранее в декабре сообщалось, что зрители церемонии вручения музыкальной премии «Высшая лига» посоветовали Ольге Бузовой закончить музыкальную карьеру. Певица согласилась, но оговорилась, что сделает это только после того, как получит все существующие премии.

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