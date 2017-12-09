Российский режиссер захотел превратить «Дом-2» в полнометражный фильм с Бузовой

«Мне хотелось бы снять ее в полном метре в главной роли. Но тут должен быть сценарий, написанный специально под нее. Я хотел бы придумать ей историю, связанную с “Домом-2”. С удовольствием снял бы фильм про это реалити-шоу», — сказал Плетнев.