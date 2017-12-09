Электронная очередь в пункте пропуска «Котловка»: как это работает

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 дек — Sputnik. С 24 ноября изменился порядок въезда в международный пункт пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе: появилась электронная очередь и возможность бронирования времени для проезда границы, а все транспортные средства теперь должны заезжать в зону ожидания, и только после этого двигаться к пограничному шлагбауму.

Читайте также На белорусской таможне у россиянина нашли бриллианты

Корреспондент Sputnik Беларусь побывала в сервисной зоне «Котловка» и разобралась, как работает новая система проезда через границу.

Быстрое прохождение границы

Система электронной очереди на границе для Беларуси не нова: с сентября 2016 года она успешно работает в пограничном пункте пропуска «Брест». Изначально речь о создании в «Котловке» электронной очереди не шла. Инвестор Седат Игдеджи заключил договор с Гродненским облисполкомом на строительство комплекса придорожного сервиса у погранперехода «Котловка», построил две заправки и стоянку.

«В процессе реализации инвестпроекта, президент издал указ № 305 о том, что на каждом пропускном пункте границы в Беларуси должна быть организована электронная очередь. В результате инвестор и Гродненский облисполком заключили дополнительное соглашение по строительству системы электронной очереди, а ООО “СНТ-Инвест” назначили оператором зоны ожидания», — рассказал заместитель директора компании Александр Гречихин.

Электронная очередь ускоряет прохождение пункта пропуска для всех видов транспорта.

Чтобы построить в пункте пропуска систему электронной очереди, вносились серьезные изменения в проект, пришлось перекладывать коммуникации. Но в «Котловке» убеждены, что оно того стоило, ведь это ускоряет прохождение пункта пропуска для всех видов транспорта и упрощает работу таможенников и пограничников.

Как это работает

Чтобы забронировать временной промежуток для прохождения границы, нужно зайти на сайт belarusborder.by, ввести свои регистрационные данные и выбрать доступное время. После этого ввести личные данные водителя — фамилию, имя и отчество — и паспортные данные. Также нужно заполнить информацию из техпаспорта автомобиля. После этого появится девятизначный код для оплаты.

«Оплату нужно произвести сразу же через систему ЕРИП. Есть еще возможность приехать непосредственно в пункт пропуска, на заправке SIOIL зарегистрироваться, забронировать время и оплатить на месте банковской картой или наличными», — пояснил начальник зоны ожидания электронной очереди «Котловка» Григорий Еромин.

Стоимость бронирования для грузовиков и автобусов — 23 рубля в будние, выходные и праздничные дни, для легковых автомобилей в будние дни — 18,4 рубля (0,8 базовой величины), в выходные и праздничные дни — 23 рубля (1 базовая). Цена не зависит от того, кому принадлежит транспортное средство — физическому или юридическому лицу.

По прибытию в «Котловку» нужно подъехать к пунктам электронной очереди, их два — для грузовых автомобилей и автобусов, для легковых авто и авто на дипломатических номерах. Необходимо быть на месте за 15 минут до выбранного временного промежутка. «Например, если водитель забронировал время прохождения границы с 15:00 до 16:00, он должен быть перед шлагбаумом в 14:45. Если он опоздал даже на минуту, бронь аннулируется. Но мы идем навстречу, поскольку в дороге всякое может случиться, и оформляем таких людей по приоритету. Они долго не стоят в очереди», — рассказал Григорий Еромин.

Он отметил, что перед въездом в зону ожидания водитель должен подать оператору свой паспорт и техпаспорт транспортного средства: «Если бронь была сделана через интернет, то все сведения уже есть у нас в программе. Если оплата происходила на месте, то бумага со всеми сведениями у нас тоже есть».

В программе, установленной на компьютере, оператор видит две колонки: живая очередь и бронирование. Он выбирает тип транспортного средства, уточняет, есть ли бронь. Так и происходит регистрация.

«Как только мы транспортное средство зарегистрировали, вся информация сразу поступает на пограничный пункт: у нас одна компьютерная программа и база. Как только в пункте пропуска появляется свободное место, программа автоматически отправляет туда необходимое количество ожидающих машин», — рассказал начальник зоны ожидания.

После этого автомобиль проезжает в зону ожидания. По словам Григория, в выбранный период он обязательно попадет в пункт пропуска. Вызов к пограничному шлагбауму осуществляется выводом на экраны, находящиеся в зоне ожидания, регистрационного номера автомобиля. Номер авто на экране на желтом фоне означает, что водитель должен приготовиться к выезду из зоны ожидания, зеленый — подъехать к выезду. «Красным цветом на табло отмечаются грузовые автомобили, которые не успели выехать из зоны ожидания до времени обязательного отстоя. Грузовик остается здесь и стоит необходимое время. Его номер временно аннулируется. После того, как он сможет ехать, водитель подходит к оператору, происходит отмена аннулирования, и если его очередь прошла, то он проезжает сразу же, как только освобождается место на границе», — объяснил начальник зоны ожидания.

По его словам, граница может принять 50 легковых автомобилей одновременно — на это количество у них рассчитана стоянка, и пока она будет пуста, все легковые авто могут ехать спокойно, задержки в зоне ожидания нет.

«Но если есть очереди, в зоне ожидания размещаются не только грузовые, но и легковые автомобили. 50 грузовиков и 20 легковых. Если очереди на границе нет, автомобиль регистрируется в живой очереди, и буквально через 10 секунд появляется на табло его номер», — рассказал Григорий Еромин.

Когда человек подъезжает в пограничный пункт пропуска, там уже есть все его данные. На пункте пропуска в программе отмечают, что машина прибыла. Задержка составляет не больше минуты.

«Когда ввели электронную систему бронирования, очередь стала меньше. Грузовые автомобили регистрируются, приезжают к своему времени и едут на границу. Время, которое они находятся на границе, сократилось», — рассказала оператор зоны ожидания грузовых автомобилей Лилия.

По ее словам, сначала не всем водителям было понятно, как работает система, но за несколько недель люди привыкли. «Первые дни некоторые водители реагировали неоднозначно, а сейчас стало лучше: люди понимают, что от этого не уйти, что эта система будет работать постоянно», — отметила она.

Многие водители грузовых автомобилей уже пользуются системой бронирования времени. Как правило, весь день расписан, поэтому зарегистрироваться грузовому автомобилю день в день вряд ли получится, лучше делать это заранее — за 2−3 дня.

«Моя работа после введения системы бронирования упростилась. Стало быстрее и удобнее. Мне нравится», — заключила оператор зоны ожидания грузовых автомобилей.

Что думают водители

Система электронной очереди на границе предназначена, в том числе, для упрощения жизни водителям. Но многие из них даже не знают, что в «Котловке» такая система уже внедрена. Большинство людей, подъезжающих к сервисной зоне, узнают о возможности бронирования времени прямо на месте от операторов.

Водители легковых автомобилей проезжали в этот день без использования возможности бронирования, поскольку очереди на границе не было. К системе электронной очереди они отнеслись неоднозначно.

«Опять какие-то нововведения, пока разберешься — голову сломаешь. Напридумывают что-то, нужно время, чтобы привыкнуть», — поделился водитель Opel Олег.

Владимир, водитель другого легкового авто, наоборот уверен, что бронирование поможет сэкономить время и проехать границу быстрее.

«Узнал о системе бронирования на месте, мне оператор сказал. Как-нибудь проверю, удобно ли это. А пока ничего не могу сказать», — высказал водитель Ford на данный момент мнение большинства.

Большинство водителей грузовиков восприняли новость о введении электронной очереди позитивно.

«Я приехал на границу, узнал, что здесь есть электронное бронирование, и сразу на месте решил попробовать. Это удобно, ускоряет процесс. Коллеги из живой очереди практически не движутся», — рассказал водитель грузовика из Калининградской области Александр.

Литовский дальнобойщик Видмантас также признался, что узнал о новой системе уже в «Котловке»: «Узнал и решил воспользоваться такой возможностью. Я когда со стороны Евросоюза еду, заказываю по интернету бронирование. Система мне знакома. Из Беларуси я еще ни разу так не ездил, не могу судить о том, удобно ли это здесь».

Не обошлось и без легкой критики, которая наверняка позволит усовершенствовать новую систему прохождения границы в «Котловке».

«Это нововведение станет полезным, если оно будет внедрено на всех пограничных пунктах и если немного изменят систему оплаты. Я из России хотел забронировать границу, но не смог оплатить. Трудности возникли с тем, что belarusborder.by в российских системах оплаты практически невозможно найти. А в Беларуси искать банк или терминал на грузовой машине проблематично. Нужно систему оплаты упростить, или, допустим, давать возможность регистрироваться через интернет, а платить уже здесь, на месте. Это было бы гораздо проще. Это единственное, что меня смущает. Остальное все, в принципе, нормально», — объяснил свою позицию водитель из России Артем.

Действительно, в данный момент водитель не может забронировать время проезда в интернете без оплаты. И это становится проблемой для грузовых авто, поскольку при бронировании времени и оплаты в «Котловке» проехать границу день в день не получится.

«Российские карточки поддерживают эту систему оплаты, но, к сожалению, не всех банков. Количество банков со временем расширится. Этим сейчас занимается РУП “Белтаможсервис”, они взаимодействуют с российскими банками и увеличивают количество банков, поддерживающих эту электронную платежную систему», — пояснил заместитель директора компании-оператора сервисной зоны Александр Гречихин.