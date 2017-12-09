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15:07 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже Пенсионный фонд год перечислял деньги умершему мужчине

Необычное преступление выявили прокуроры в Коминтерновском районе Воронежа. Кто-то похитил крупную сумму денег у Пенсионного фонда.

Источник: Новости Воронежа

Оказалось, что фонд почти год добросовестно начислял пенсию мужчине, который умер в 2016 году. Деньги переводились на карту, с которой кто-то их регулярно снимал.

«Общая сумма ущерба составила 86 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежа.

Сейчас материалы надзорное ведомство направило в МВД. Там возбудили дело за кражу — идет следствие.

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 В Воронеже Пенсионный фонд год перечислял деньги умершему мужчине
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