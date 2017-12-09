В Воронеже Пенсионный фонд год перечислял деньги умершему мужчине
Необычное преступление выявили прокуроры в Коминтерновском районе Воронежа.
Необычное преступление выявили прокуроры в Коминтерновском районе Воронежа.
Оказалось, что фонд почти год добросовестно начислял пенсию мужчине, который умер в 2016 году. Деньги переводились на карту, с которой
«Общая сумма ущерба составила 86 тысяч рублей», — рассказали в
Сейчас материалы надзорное ведомство направило в МВД. Там возбудили дело за кражу — идет следствие.