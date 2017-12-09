Пользователи соцсетей пришли в ужас от видео с умирающим медведем
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают видео с голодающим белым медведем, снятое на канадском острове Баффинова Земля.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают видео с голодающим белым медведем, снятое на канадском острове Баффинова Земля.
Медведя обнаружили представители природоохранительной организации Sea Legacy. Видно, что тощий зверь еле передвигается, еду ищет в мусорном баке и, не найдя ничего съедобного, без сил валится на землю.
«Мы стояли там и плакали», — рассказывает фотограф Пол Никлен, опубликовавший ролик на своей странице в Instagram.
В комментарии к видео он отметил, что медведь совершенно точно умер в течение нескольких дней или даже часов после съемки. Он также подчеркнул, что его группа не смогла бы его спасти.
«Это душераздирающая сцена, которую я до сих по не могу выкинуть из головы, но я знаю, что мы должны делиться и прекрасным, и печальным, чтобы сломать стену безразличия», — пишет Никлен.
Причиной, по которой медведь так оголодал, стали последствия глобального потепления, обращает внимание фотограф.
Пользователи Instagram прониклись сочувствием к бедному животному.
«Душераздирающе! Спасибо, что показали нам суровую реальность того, за что мы все коллективно в ответе», — пишет nico_maur.
«Вы должны показать это своим детям, может быть, если они увидят, что на самом деле происходит в мире, это воодушевит их на то, чтобы призвать других к переменам?», — пишет jonathandoylemedia.
«Очень тяжело смотреть! Это рвет душу», — пишет ninanice10.
Некоторые из них посетовали на то, что съемочная группа не попыталась прекратить его страданий.
«Я обращаю внимание на то, что группа даже не попыталась. Разве нереалистично в подобной ситуации ожидать, что они хотя бы попытаются усыпить этого медведя?», — пишет chrisoux.