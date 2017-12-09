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15:09 (мск), источник: РИА Новости

Пользователи соцсетей пришли в ужас от видео с умирающим медведем

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают видео с голодающим белым медведем, снятое на канадском острове Баффинова Земля.

Медведя обнаружили представители природоохранительной организации Sea Legacy. Видно, что тощий зверь еле передвигается, еду ищет в мусорном баке и, не найдя ничего съедобного, без сил валится на землю.

«Мы стояли там и плакали», — рассказывает фотограф Пол Никлен, опубликовавший ролик на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментарии к видео он отметил, что медведь совершенно точно умер в течение нескольких дней или даже часов после съемки. Он также подчеркнул, что его группа не смогла бы его спасти.

«Это душераздирающая сцена, которую я до сих по не могу выкинуть из головы, но я знаю, что мы должны делиться и прекрасным, и печальным, чтобы сломать стену безразличия», — пишет Никлен.

Причиной, по которой медведь так оголодал, стали последствия глобального потепления, обращает внимание фотограф.

В последние годы зима в этой части Арктики сократилась, и морские льды таят раньше, чем обычно.

Из-за этого медведи не могут охотиться на морских львов и моржей и не накапливают достаточно еды, чтобы пережить зимнюю спячку, отметил Никлен.

Пользователи Instagram прониклись сочувствием к бедному животному.

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«Душераздирающе! Спасибо, что показали нам суровую реальность того, за что мы все коллективно в ответе», — пишет nico_maur.

«Вы должны показать это своим детям, может быть, если они увидят, что на самом деле происходит в мире, это воодушевит их на то, чтобы призвать других к переменам?», — пишет jonathandoylemedia.

«Очень тяжело смотреть! Это рвет душу», — пишет ninanice10.

Некоторые из них посетовали на то, что съемочная группа не попыталась прекратить его страданий.

«Я обращаю внимание на то, что группа даже не попыталась. Разве нереалистично в подобной ситуации ожидать, что они хотя бы попытаются усыпить этого медведя?», — пишет chrisoux.

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