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15:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто предсмертное желание Броневого

Народный артист СССР Леонид Броневой перед смертью попросил мороженого. Об этом в субботу, 9 декабря, mk.ru рассказала актриса Елена Шанина.

Источник: РИА "Новости"

«Буквально накануне вечером я позвонила нашему театральному водителю Виталику: последнее время он всегда был при Броневом, ну буквально каждый шаг его контролировал — и в больнице, и до больницы. В общем звоню, спрашиваю: “Как там Леонид Сергеевич?” А он мне: “Представляешь, мороженое попросил. Я погнал ребят, сейчас принесут”», — отметила Шанина.

По ее словам, она «поняла, что это конец — такое простое детское желание». Шанина напомнила, что Антон Чехов перед смертью попросил шампанского.

Леонид Броневой скончался ранее в субботу после тяжелой болезни в возрасте 88 лет.

Броневой известен по ролям в таких фильмах, как «Покровские ворота», «Семнадцать мгновений весны» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Умер актер театра и кино Леонид Броневой
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12:57 (мск)© Ньюстюб
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