Раскрыто предсмертное желание Броневого

«Буквально накануне вечером я позвонила нашему театральному водителю Виталику: последнее время он всегда был при Броневом, ну буквально каждый шаг его контролировал — и в больнице, и до больницы. В общем звоню, спрашиваю: “Как там Леонид Сергеевич?” А он мне: “Представляешь, мороженое попросил. Я погнал ребят, сейчас принесут”», — отметила Шанина.