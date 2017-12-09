Дед Мороз проинспектировал строительство Крымского моста

«Российский Дед Мороз приехал на Таманский полуостров, чтобы увидеть Крымский мост. Строители показали ему процесс подготовки к асфальтированию проезжей части. К началу декабря выполнено 35% работ по укладке верхнего и нижнего слоев. Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке», — говорится в сообщении.

Гость из Великого Устюга увидел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку, с высоты 35 м он оценил масштаб и темпы строительства с таманской и крымской сторон. «Крымский мост — это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива. Больше всего впечатлила слаженность команды, которая работает на этом мосту», — сказал Дед Мороз.

Строители приготовились к визиту гостя: украсили технику мишурой, шарами и снежинками, а сварщики сделали новогоднюю елку из арматуры высотой 60 см и весом около 16 кг. «На такой большой стройке иногда забываешь про праздники, а Дед Мороз подарил нам новогоднее настроение», — сказал строитель Иван Алексеев.

Дед Мороз встретился не только с рабочими, но и с детьми, которые живут по обоим берегам Керченского пролива. Новогоднего волшебника увидели около 1 тыс. маленьких жителей Тамани и Керчи.