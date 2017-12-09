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16:27 (мск), источник: ТАСС

Дед Мороз проинспектировал строительство Крымского моста

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга посетил Крымский мост, ознакомился с ходом строительства переправы и проверил качество работ. Об этом в субботу сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«Российский Дед Мороз приехал на Таманский полуостров, чтобы увидеть Крымский мост. Строители показали ему процесс подготовки к асфальтированию проезжей части. К началу декабря выполнено 35% работ по укладке верхнего и нижнего слоев. Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке», — говорится в сообщении.

Гость из Великого Устюга увидел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку, с высоты 35 м он оценил масштаб и темпы строительства с таманской и крымской сторон. «Крымский мост — это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива. Больше всего впечатлила слаженность команды, которая работает на этом мосту», — сказал Дед Мороз.

Строители приготовились к визиту гостя: украсили технику мишурой, шарами и снежинками, а сварщики сделали новогоднюю елку из арматуры высотой 60 см и весом около 16 кг. «На такой большой стройке иногда забываешь про праздники, а Дед Мороз подарил нам новогоднее настроение», — сказал строитель Иван Алексеев.

Дед Мороз встретился не только с рабочими, но и с детьми, которые живут по обоим берегам Керченского пролива. Новогоднего волшебника увидели около 1 тыс. маленьких жителей Тамани и Керчи.

Крымский мост станет самым длинным мостом в России, его протяженность — 19 километров — это две параллельно расположенные автомобильная и железная дороги. Работы ведутся одновременно на всем протяжении объекта в круглосуточном режиме. На данный момент готовы 446 опор из 595, погружены более 6,3 тыс. свай из почти 7 тыс., смонтированы почти 125 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений из 260, плита проезжей части готова на 98%. Автомобильное движение запустят в декабре 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года.

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