Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Ход Трампа: зачем США признали Иерусалим столицей Израиля
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Телезрители едва узнали 60-летнюю Татьяну Догилеву – СМИ
Лавров не ответил на крики журналистки США — СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Поклонение Ким Чен Ыну
16:11 (мск), источник: Фонтанка

МЧС предупреждает о гололедице в Петербурге

Мокрый снег при плюсовой температуре покроет дороги Петербурга коркой льда. О неблагоприятных погодных условиях сообщает городское управление министерства чрезвычайных ситуаций.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 75% 756 мм рт. ст. 4 м/с

Ведомство рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, удерживать увеличенную дистанцию, заблаговременно включать повоторники, учитывать недальновидность членов автомобильного братства, бесстрашие и неловкость пешеходов.

«Скользкая дорога не прощает неожиданностей», — предупреждает МЧС.

По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 10 декабря, в Петербурге утром и днем ожидается температура до +1 градуса, к вечеру мокрый снег заменит обильный снегопад, а столбик термометра опустится до минус 1 градуса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Дмитрий Ларин: YouTube – это не помойка
«Паданцев» найдут по адресам
Пхеньян прокомментировал решение Трампа по статусу Иерусалима
Умер народный артист СССР Леонид Броневой
Минобороны: США мешают авиации РФ уничтожать боевиков
Тимошенко призывает Порошенко освободить Саакашвили
Сквер у посольства РФ в Киеве решили назвать в честь Немцова
Капитан «Спартака» прокомментировал крупнейшее поражение клуба
День борьбы с коррупцией: можно ли ее победить кнутом и пряником
Спорт
Российские фигуристы-юниоры стали лучшими в Финале Гран-при Финал юниорской серии Гран-при завершился в Японии предсказуемым триумфом россиян в женском одиночном катании и трудовой победой в танцах на льду
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь