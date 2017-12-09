МЧС предупреждает о гололедице в Петербурге

Ведомство рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, удерживать увеличенную дистанцию, заблаговременно включать повоторники, учитывать недальновидность членов автомобильного братства, бесстрашие и неловкость пешеходов.

По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 10 декабря, в Петербурге утром и днем ожидается температура до +1 градуса, к вечеру мокрый снег заменит обильный снегопад, а столбик термометра опустится до минус 1 градуса.