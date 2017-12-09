МЧС предупреждает о гололедице в Петербурге
Мокрый снег при плюсовой температуре покроет дороги Петербурга коркой льда. О неблагоприятных погодных условиях сообщает городское управление министерства чрезвычайных ситуаций.
Мокрый снег при плюсовой температуре покроет дороги Петербурга коркой льда. О неблагоприятных погодных условиях сообщает городское управление министерства чрезвычайных ситуаций.
Ведомство рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, удерживать увеличенную дистанцию, заблаговременно включать повоторники, учитывать недальновидность членов автомобильного братства, бесстрашие и неловкость пешеходов.
«Скользкая дорога не прощает неожиданностей», — предупреждает МЧС.
По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 10 декабря, в Петербурге утром и днем ожидается температура до +1 градуса, к вечеру мокрый снег заменит обильный снегопад, а столбик термометра опустится до минус 1 градуса.