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16:26 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Мирзо-Улугбекском районе внедряются электронные карты жителей

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента начато внедрение системы «Электронная карта жителя» — Obod uy. Об этом сообщил хоким района Шерзод Кудбиев на Facebook-странице хокимията.

Источник: Uzdaily.uz

«Первыми опробовать систему могут владельцы квартир в многоэтажных домах в жилом массиве Карасу. Уже сегодня жители махалли “ЧИМЁН” получили письмо, которое содержит в себе персональное обращение хокима района, информационный флаер с описанием возможностей системы и пластиковую именную карту жителя Мирзо Улугбекского района. Вся информация представлена на двух языках: узбекском и русском», — отметил хоким Мирзо-Улугбекского района.

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Хоким отметил, что на пластиковой карте нанесен логин и пароль для доступа в персональный кабинет системы «OBOD UY» по адресу www.oboduy.uz. Карта именная, логин и пароль на ней действуют только для квартиры.

В персональном кабинете системы OBOD UY жители могут в онлайн режиме получить всю информацию о квартире, ТЧСЖ, начислениях за эксплуатационные расходы и текущем балансе.

«Возможности системы будут постоянно расширяться. В скором будущем мы планируем ввести функционал онлайн оплаты из личного кабинета», — отметил Шерзод Кудбиев.

Хоким отметил, что система позволит обеспечить прозрачность взаимоотношений между жителями и ТЧСЖ, подконтрольность собираемых средств и открытость.

В течение недели система станет доступна жителям всего 2- сектора, а до конца года планируется охват всего района, сказал глава района.

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