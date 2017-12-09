В Мирзо-Улугбекском районе внедряются электронные карты жителей

Источник: Uzdaily.uz

«Первыми опробовать систему могут владельцы квартир в многоэтажных домах в жилом массиве Карасу. Уже сегодня жители махалли “ЧИМЁН” получили письмо, которое содержит в себе персональное обращение хокима района, информационный флаер с описанием возможностей системы и пластиковую именную карту жителя Мирзо Улугбекского района. Вся информация представлена на двух языках: узбекском и русском», — отметил хоким Мирзо-Улугбекского района.

Читайте также QR-коды расскажут туристам о достопримечательностях Узбекистана на 12 языках

Хоким отметил, что на пластиковой карте нанесен логин и пароль для доступа в персональный кабинет системы «OBOD UY» по адресу www.oboduy.uz. Карта именная, логин и пароль на ней действуют только для квартиры.

В персональном кабинете системы OBOD UY жители могут в онлайн режиме получить всю информацию о квартире, ТЧСЖ, начислениях за эксплуатационные расходы и текущем балансе.

«Возможности системы будут постоянно расширяться. В скором будущем мы планируем ввести функционал онлайн оплаты из личного кабинета», — отметил Шерзод Кудбиев.

Хоким отметил, что система позволит обеспечить прозрачность взаимоотношений между жителями и ТЧСЖ, подконтрольность собираемых средств и открытость.