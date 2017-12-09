Узбекский атлас признан нематериальным культурным наследием

Источник: Uzdaily.uz

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Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия принял решение о включения Маргиланской технологии по изготовлению атласа и адраса в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.

Маргилан издревле был историческим центром изготовления атласа и адраса — натуральных тканей с характерным рисунком. Чтобы возродить и сохранить исчезающие традиции, в 2007 году в Маргилане открыли Центр развития ремесел.

Данный центр занимается сохранением, развитием и популяризацией изготовления атласа и адраса.

Также сотрудники Центра проводят занятия, выставки и ремесленные ярмарки для желающих ознакомиться с древним ремеслом, а также публикуют руководства, посвященные сохранению традиционной технологии.