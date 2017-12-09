Узбекский атлас признан нематериальным культурным наследием
ЮНЕСКО включила древнюю технологию по изготовлению узбекских шелковых тканей — атласа и адраса в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.
ЮНЕСКО включила древнюю технологию по изготовлению узбекских шелковых тканей — атласа и адраса в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.
Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия принял решение о включения Маргиланской технологии по изготовлению атласа и адраса в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.
Маргилан издревле был историческим центром изготовления атласа и адраса — натуральных тканей с характерным рисунком. Чтобы возродить и сохранить исчезающие традиции, в 2007 году в Маргилане открыли Центр развития ремесел.
Данный центр занимается сохранением, развитием и популяризацией изготовления атласа и адраса.
Также сотрудники Центра проводят занятия, выставки и ремесленные ярмарки для желающих ознакомиться с древним ремеслом, а также публикуют руководства, посвященные сохранению традиционной технологии.
В Маргилане ежегодно проходит фестиваль традиционного текстиля «Атлас байрами» (Праздник атласа).