Оранжевый уровень опасности объявлен на 10 декабря из-за сильного снега

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного снегопада, который начнется ночью 10 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье в ночные часы по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица.