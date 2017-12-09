Оранжевый уровень опасности объявлен на 10 декабря из-за сильного снега
Ночью по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег, может быть его налипание.
Ночью по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег, может быть его налипание.
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
В воскресенье в ночные часы по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
Днем в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ветер южный с переходом на западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в течение суток прогнозируется от — 3 °C до + 3 °C.