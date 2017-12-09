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17:17 (мск), источник: Forbes.kz

Синоптики прогнозируют ненастную погоду в Казахстане 10 декабря

Ухудшение погодных условий на большей территории республики вызовет обширный циклон.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 75% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Forbes.kz

Прогноз погоды в городах Казахстана на 10 декабря опубликован на сайте Gismeteo.kz.

В Астане ожидается облачная погода, временами снег, сохранится порывистый ветер, днем ожидается −4…−6°C, ночью −7…−9°C.

В Алматы ожидается переменная облачность временами снег, температура днем составит 0…-2°C, ночью −2…−5°C.

В Караганде ожидается облачная погода, порывистый ветер, временами снег, днем ожидается −2…−4°C, ночью −4…−6°C.

В Петропавловске ожидается облачная погода, временами снег, днем ожидается −6…−9°C, ночью −13…−16°C.

В Павлодаре ожидается облачная погода, временами снег, метель, порывистый ветер, температура днем составит −4…−6°C, ночью −6…−9°C.

В Усть-Каменогорске ожидается переменная облачность, небольшой снег. Дневная температура составит −3…−6°C, ночная −8…−11°C.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, временами осадки, температура днем составит 0…-2°C, ночью −5…−8°C.

В Уральске ожидается переменная облачность, временами ожидается порывистый ветер, температура днем составит −5…−7°C, ночью −10…−13°C.

В Актобе характер погоды существенно не изменится, ожидается небольшой снег, порывистый ветер. Дневная температура составит −7…−10°C, ночная −12…−14°C.

В Актау ожидается переменная облачность, временами дождь, порывистый ветер, температура днем будет в пределах +2…+5°C, ночью +1…-1°C.

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