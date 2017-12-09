Синоптики прогнозируют ненастную погоду в Казахстане 10 декабря
Ухудшение погодных условий на большей территории республики вызовет обширный циклон.
Ухудшение погодных условий на большей территории республики вызовет обширный циклон.
Прогноз погоды в городах Казахстана на 10 декабря опубликован на сайте Gismeteo.kz.
В Астане ожидается облачная погода, временами снег, сохранится порывистый ветер, днем ожидается −4…−6°C, ночью −7…−9°C.
В Алматы ожидается переменная облачность временами снег, температура днем составит 0…-2°C, ночью −2…−5°C.
В Караганде ожидается облачная погода, порывистый ветер, временами снег, днем ожидается −2…−4°C, ночью −4…−6°C.
В Петропавловске ожидается облачная погода, временами снег, днем ожидается −6…−9°C, ночью −13…−16°C.
В Павлодаре ожидается облачная погода, временами снег, метель, порывистый ветер, температура днем составит −4…−6°C, ночью −6…−9°C.
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В Шымкенте ожидается переменная облачность, временами осадки, температура днем составит 0…-2°C, ночью −5…−8°C.
В Уральске ожидается переменная облачность, временами ожидается порывистый ветер, температура днем составит −5…−7°C, ночью −10…−13°C.
В Актобе характер погоды существенно не изменится, ожидается небольшой снег, порывистый ветер. Дневная температура составит −7…−10°C, ночная −12…−14°C.
В Актау ожидается переменная облачность, временами дождь, порывистый ветер, температура днем будет в пределах +2…+5°C, ночью +1…-1°C.