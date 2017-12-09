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17:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусам станет сложнее получить карту поляка‍

На официальном сайте польского президента Анджея Дуды опубликовано сообщение о внесении корректировок в закон о Карте поляка. Ее больше не смогут получить белорусы, у которых нет предков-поляков.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

О таких изменениях довольно долго велись дискуссии. Польша смогла настоять на своих позициях. Теперь карту поляка могут выдать только прямым потомкам польских граждан по происхождению.

В случае, если предки были лишь гражданами Второй Речи Посполитой, но не были поляками по национальности, получить карту поляка не получится.

Такое серьезное нововведение, по мнению польского правительства, даст возможность отсеять претендентов на Карту поляка, которые просто хотят воспользоваться ее преимуществами: безвизовым въездом в Польшу, скидками на железной дороге, возможностью работать, бесплатно учиться и жить там.

Подготовила Алина Янчур.

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