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17:41 (мск), источник: Югополис

Дорогу на Красную Поляну перекроют с 29 декабря

Госавтоинспекция Сочи сообщила, что в период с 29 декабря по 8 января при движении в Красную Поляну будут организованы фильтрационные посты ДПС.

На постах будет проводиться проверка оборудования автомобилей зимней или всесезонной резиной, автомобили на летней резине движение к горнолыжным трассам продолжить не смогут.

Вместе с инспекторами ГИБДД будут работать волонтеры. Они познакомят туристов с графиком движения общественного транспорта, расскажут о работе служб такси, вручат автолюбителям специальные памятки.

Кроме того, для своевременного и оперативного информирования жителей и гостей города Сочи установят мобильные табло с регулярно обновляющейся информацией по обстановке на дорогах, наполняемости парковок, альтернативных путях движения транспорта, аварийных ситуациях, сообщает «Макс портал».

Госавтоинспекция города Сочи рекомендует жителям и гостям курорта отказаться в дни новогодних каникул от использования личного транспорта для поездок в направлении Красной Поляны, выбрав приоритетным общественный автобусный и железнодорожный транспорт, что позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и минимизировать возникновение пробок.

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