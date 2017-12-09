Дорогу на Красную Поляну перекроют с 29 декабря

На постах будет проводиться проверка оборудования автомобилей зимней или всесезонной резиной, автомобили на летней резине движение к горнолыжным трассам продолжить не смогут.

Вместе с инспекторами ГИБДД будут работать волонтеры. Они познакомят туристов с графиком движения общественного транспорта, расскажут о работе служб такси, вручат автолюбителям специальные памятки.

Кроме того, для своевременного и оперативного информирования жителей и гостей города Сочи установят мобильные табло с регулярно обновляющейся информацией по обстановке на дорогах, наполняемости парковок, альтернативных путях движения транспорта, аварийных ситуациях, сообщает «Макс портал».