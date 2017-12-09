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18:05 (мск), источник: РИА Новости

Збруев: Броневой был человеком с абсолютным слухом и слышал любую фальшь

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Актёр Леонид Броневой был человеком с абсолютным слухом, поэтому он всегда чувствовал любую фальшь, сообщил журналистам в субботу актёр Александр Збруев.

Источник: РИА Новости

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни.

«Человек с абсолютным слухом не может слушать какой-то оркестр, когда профессиональные музыканты фальшивят, любая фальшь для него — это страдания. Мне кажется, Леонид Сергеевич был с абсолютным слухом, человек, который всегда слышал любую фальшь, и его, по всей вероятности, это раздражало. Это отражалось на его поведении, характере», — сказал Збруев.

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По его словам, Броневой умел адаптироваться к любому произведению и практически ничего в себе не менял. «Он понимал, где чёрное, где белое, и старался через текст, который ему дан, выразить своё отношение к этому», — добавил Збруев.

В свою очередь художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров признался, что «натерпелся» от Броневого, но театр всегда ему все прощал за его непревзойдённый талант и высокие заслуги.

«Таким недовольным может быть только большой артист, особенно с комическим дарованием, он всегда бывает немного сумрачным», — подчеркнул Захаров, добавив, что никто не сравнится по мастерству с Броневым.

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15:12 (мск)© Ньюстюб
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