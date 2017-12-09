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18:23 (мск), источник: РИА Новости

Датчанин подал иск в суд из-за бобров-вредителей и проиграл

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Дании мужчина проиграл суд, пытаясь добиться компенсации за порчу имущества бобрами, сообщает The Local.

Житель региона Западная Ютландия Финд Андерсен-Фрюдаль подал иск против Датского агентства по охране природы из-за того, что бобры нанесли вред деревьям и озеру в его землевладении. Мужчина требовал компенсацию на сумму от 200 до 300 тысяч датских крон (37−40 тысяч евро).

Однако суд города Хольстебро отклонил иск Финда и обязал его заплатить агентству 30 тысяч крон (четыре тысячи евро) за судебные издержки. В постановлении говорится, что организация уже возместила мужчине ущерб.

Более того, бобры, повредившие имущество, относятся к редкому виду и, как сказал один из экспертов, благоприятно влияют на экосистему.

В интервью телеканалу TV2 Финд заявил, что он «разочарован решением суда, но не удивлен»: «У нас слишком много бюрократов, — сказал он. — Такие люди, как я, вынуждены делать то, что им говорят». Мужчина заявил, что планирует подать апелляцию в вышестоящий суд.

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