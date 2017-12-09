Датчанин подал иск в суд из-за бобров-вредителей и проиграл
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Дании мужчина проиграл суд, пытаясь добиться компенсации за порчу имущества бобрами, сообщает The Local.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Дании мужчина проиграл суд, пытаясь добиться компенсации за порчу имущества бобрами, сообщает The Local.
Житель региона Западная Ютландия Финд
Однако суд города Хольстебро отклонил иск Финда и обязал его заплатить агентству 30 тысяч крон (четыре тысячи евро) за судебные издержки. В постановлении говорится, что организация уже возместила мужчине ущерб.
В интервью телеканалу TV2 Финд заявил, что он «разочарован решением суда, но не удивлен»: «У нас слишком много бюрократов, — сказал он. — Такие люди, как я, вынуждены делать то, что им говорят». Мужчина заявил, что планирует подать апелляцию в вышестоящий суд.