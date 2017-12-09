Датчанин подал иск в суд из-за бобров-вредителей и проиграл

Житель региона Западная Ютландия Финд Андерсен-Фрюдаль подал иск против Датского агентства по охране природы из-за того, что бобры нанесли вред деревьям и озеру в его землевладении. Мужчина требовал компенсацию на сумму от 200 до 300 тысяч датских крон (37−40 тысяч евро).

Однако суд города Хольстебро отклонил иск Финда и обязал его заплатить агентству 30 тысяч крон (четыре тысячи евро) за судебные издержки. В постановлении говорится, что организация уже возместила мужчине ущерб.

Более того, бобры, повредившие имущество, относятся к редкому виду и, как сказал один из экспертов, благоприятно влияют на экосистему.