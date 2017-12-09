Молдаванка вышла в финал конкурса талантов в Румынии
Анна Мунтяну вошла в число четырех финалистов популярного телешоу.
Анна Мунтяну вошла в число четырех финалистов популярного телешоу.
Шестнадцатилетняя девушка триумфально спела композицию I’d Rather Go Blind. Анна пела с полузакрытыми глазами. Сильный голос блондинки и эмоциональное исполнение принесли ей победу.
Еще одна молдавская певица, Диана Брескан из команды Лореданы, выбыла из шоу. Тем не менее, Лоредана заявила, что «в этом году девушки
На следующей неделе четверо финалистов будут сражаться за большой трофей седьмого сезона.
Уроженка Хынчешт Анна Мунтяну уже является известной певицей. В 13-летнем возрасте она выиграла конкурс Moldova are Talent 2014.