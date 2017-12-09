Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
После инцидента с самолетом посла России вызвал МИД Финляндии
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
В МОК ответили на вопрос о причастности Путина к допингу в РФ
В театре раскрыли причину смерти Броневого
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Паддингтон и его команда: шарпей из Австралии покорил Instagram
«Как солнышко»: Полина Гагарина примерила желтую шубу
Телезрители едва узнали 60-летнюю Татьяну Догилеву – СМИ
Красное платье: Миддлтон подчеркнула животик - СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
18:30 (мск), источник: Noi.md

Молдаванка вышла в финал конкурса талантов в Румынии

Анна Мунтяну вошла в число четырех финалистов популярного телешоу.

Источник: Noi.md

Шестнадцатилетняя девушка триумфально спела композицию I’d Rather Go Blind. Анна пела с полузакрытыми глазами. Сильный голос блондинки и эмоциональное исполнение принесли ей победу.

Еще одна молдавская певица, Диана Брескан из команды Лореданы, выбыла из шоу. Тем не менее, Лоредана заявила, что «в этом году девушки из-за Прута очень хороши».

На следующей неделе четверо финалистов будут сражаться за большой трофей седьмого сезона.

Уроженка Хынчешт Анна Мунтяну уже является известной певицей. В 13-летнем возрасте она выиграла конкурс Moldova are Talent 2014.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молдаванка вышла в финал конкурса талантов в Румынии
Пхеньян прокомментировал решение Трампа по статусу Иерусалима
Збруев: Броневой был человеком с абсолютным слухом
Минобороны: США мешают авиации РФ уничтожать боевиков
В МОК придумали способ отделить спорт от политики
В Курской области возбудили дело после ДТП с пятью жертвами
Капитан «Спартака» прокомментировал крупнейшее поражение клуба
День борьбы с коррупцией: можно ли ее победить кнутом и пряником
Спорт
Российские фигуристы-юниоры стали лучшими в Финале Гран-при Финал юниорской серии Гран-при завершился в Японии предсказуемым триумфом россиян в женском одиночном катании и трудовой победой в танцах на льду
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь