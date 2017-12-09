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18:32 (мск), источник: Noi.md

Пограничная полиция предупреждает!

Из-за возрастающего в выходные дни потока людей и транспортных средств на пунктах пересечения границы, Пограничная полиция рекомендует водителям:

Источник: Noi.md

  • проверять действительность и статус документов, необходимых для пересечения государственной границы. Также, перед тем как выехать из страны с детьми, прочитайте рубрику TRAVERSARE MINORI на официальном сайте Пограничной полиции;
  • если вы пересекаете границу с пассажирами, предъявляйте соответствующие паспорта (например, румынский паспорт) и удостоверение личности Республики Молдова. Молдавский паспорт послужит доказательством гражданства Республики Молдова и освободит вас от дополнительных проверок в отношении соблюдения срока пребывания. В то же время это позволит сократить время ожидания проверки при пересечении границы;
  • если возникают дополнительные вопросы о пересечении государственной границы, вы можете круглосуточно звонить по номеру телефона зеленой линии 022 259 717;
  • пересекайте все существующие КПП во избежание перегрузки и формирования очередей на некоторых из них;.
  • воспользуйтесь приложением TRAFIC ONLINE на официальном сайте Пограничной полиции, чтобы узнать среднее время ожидания на пунктах пересечения границы для всех категорий транспортных средств;
  • за получением полной информации о пересечении границы Республики Молдовы, воспользуйтесь онлайн-платформой www.frontiera.gov.md;
  • проявляйте понимание, терпение и дисциплину, учитывайте правила нахождения и пересечения государственной границы.

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