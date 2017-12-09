Жители Кишинёва стали украшать гирляндами подъезды домов
Настроение праздника можно создать не только в своей квартире, но и во всем доме.
Настроение праздника можно создать не только в своей квартире, но и во всем доме.
Администратор многоэтажки Татьяна Еминова в канун каждого Нового года украшает входные двери и подъезд дома в столичном секторе Буюканы.
«Это доставляет мне удовольствие. Я радуюсь, когда мои соседи — жильцы этого дома, заходят в подъезд, видят эту красоту и у них поднимается настроение. Им после этого хочется ухаживать за домом, в котором живут», — сказала администратор дома Татьяна Еминова.
Женщина вспоминает, что началось все несколько лет назад.
«На Хэллоуин тоже украшали тыквами, шарами, аппликациями. На день святого Валентина тоже украсили сердечками», — продолжила Татьяна Еминова.
Для жильцов в холле наряжают елку, под ней в новогоднюю ночь появятся подарки для самых маленьких.
«У нас тут самая красивая елка. Теперь ждем деда Мороза, который привезет нам подарки».
«У нас особенный дом, и все благодаря Татьяне, у которой большое сердце. Каждый праздник становится для нас и для наших детей еще радостнее».
А в Дурлештах управляющий домом украсил вход в подъезд светящимися гирляндами.
«Хотелось сделать
«Очень красиво. Приятно, что наши ребята исполняют таким образом гражданский долг. Молодцы».
«Очень красиво. Мне нравится. Праздничная атмосфера, чувствуется, что скоро Новый год.».