Жители Кишинёва стали украшать гирляндами подъезды домов

Администратор многоэтажки Татьяна Еминова в канун каждого Нового года украшает входные двери и подъезд дома в столичном секторе Буюканы. «Это доставляет мне удовольствие. Я радуюсь, когда мои соседи — жильцы этого дома, заходят в подъезд, видят эту красоту и у них поднимается настроение. Им после этого хочется ухаживать за домом, в котором живут», — сказала администратор дома Татьяна Еминова.

Женщина вспоминает, что началось все несколько лет назад.



«На Хэллоуин тоже украшали тыквами, шарами, аппликациями. На день святого Валентина тоже украсили сердечками», — продолжила Татьяна Еминова.



Для жильцов в холле наряжают елку, под ней в новогоднюю ночь появятся подарки для самых маленьких.



«У нас тут самая красивая елка. Теперь ждем деда Мороза, который привезет нам подарки».



«У нас особенный дом, и все благодаря Татьяне, у которой большое сердце. Каждый праздник становится для нас и для наших детей еще радостнее».



А в Дурлештах управляющий домом украсил вход в подъезд светящимися гирляндами.



«Хотелось сделать что-то интересное и красивое для жильцов. Устроить для них атмосферу праздника, Рождества и Нового года», — сказал администратор дома Павел Блануца.



«Очень красиво. Приятно, что наши ребята исполняют таким образом гражданский долг. Молодцы».



«Очень красиво. Мне нравится. Праздничная атмосфера, чувствуется, что скоро Новый год.».