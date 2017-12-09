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19:25 (мск), источник: Publika.md

Жители Кишинёва стали украшать гирляндами подъезды домов

Настроение праздника можно создать не только в своей квартире, но и во всем доме.

Источник: Publika.md

Администратор многоэтажки Татьяна Еминова в канун каждого Нового года украшает входные двери и подъезд дома в столичном секторе Буюканы.

«Это доставляет мне удовольствие. Я радуюсь, когда мои соседи — жильцы этого дома, заходят в подъезд, видят эту красоту и у них поднимается настроение. Им после этого хочется ухаживать за домом, в котором живут», — сказала администратор дома Татьяна Еминова.

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Женщина вспоминает, что началось все несколько лет назад.

«На Хэллоуин тоже украшали тыквами, шарами, аппликациями. На день святого Валентина тоже украсили сердечками», — продолжила Татьяна Еминова.

Для жильцов в холле наряжают елку, под ней в новогоднюю ночь появятся подарки для самых маленьких.

«У нас тут самая красивая елка. Теперь ждем деда Мороза, который привезет нам подарки».

«У нас особенный дом, и все благодаря Татьяне, у которой большое сердце. Каждый праздник становится для нас и для наших детей еще радостнее».

А в Дурлештах управляющий домом украсил вход в подъезд светящимися гирляндами.

«Хотелось сделать что-то интересное и красивое для жильцов. Устроить для них атмосферу праздника, Рождества и Нового года», — сказал администратор дома Павел Блануца.

«Очень красиво. Приятно, что наши ребята исполняют таким образом гражданский долг. Молодцы».

«Очень красиво. Мне нравится. Праздничная атмосфера, чувствуется, что скоро Новый год.».

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