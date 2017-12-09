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19:47 (мск), источник: Sputnik.by

Анастасия Балак: худенькие и «дохленькие» модели больше не в моде

Мир моды меняется, и тонкие модели размера XS стремительно теряют свою ценность для знаменитых кутюрье и мировых подиумов, считает дизайнер одежды и преподаватель дефиле в модельном агентстве Анастасия Балак.

Источник: Sputnik.by

Дизайнер одежды и преподаватель дефиле в модельном агентстве ER-Models Анастасия Балак в интервью Sputnik Эстония рассказала, какая фигура сегодня считается оптимальной в модельном бизнесе, и что делать, чтобы достичь, казалось бы, недостижимого идеала.

«Сейчас не приветствуются совсем худые модели, совсем дохленькие. Сейчас приветствуется, чтобы фигура была спортивной, чтобы рельефы были. На некоторых показах мод в Париже даже были запреты на очень худых моделей. Сейчас мир моды меняется, и намного ценнее становятся модели, у которых размер не XS, а М», — говорит Балак.

Правильное питание, фитнес-клубы и занятия спортом — это новый модный тренд, но в то же время актуальной остается проблема заболевания анорексией среди молодых женщин и даже подростков. В связи с этим во Франции в 2007 году оказалась под законодательным запретом пропаганда излишней худобы в СМИ. Позже, в 2012 году в Израиле был утвержден закон, согласно которому запрещается использовать в рекламных целях чрезмерно худых моделей.

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