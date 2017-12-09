Анастасия Балак: худенькие и «дохленькие» модели больше не в моде

Источник: Sputnik.by

Дизайнер одежды и преподаватель дефиле в модельном агентстве ER-Models Анастасия Балак в интервью Sputnik Эстония рассказала, какая фигура сегодня считается оптимальной в модельном бизнесе, и что делать, чтобы достичь, казалось бы, недостижимого идеала.

«Сейчас не приветствуются совсем худые модели, совсем дохленькие. Сейчас приветствуется, чтобы фигура была спортивной, чтобы рельефы были. На некоторых показах мод в Париже даже были запреты на очень худых моделей. Сейчас мир моды меняется, и намного ценнее становятся модели, у которых размер не XS, а М», — говорит Балак.