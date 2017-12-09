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20:17 (мск), источник: Newtimes.kz

Оралманы из Китая написали обращение с просьбой о помощи главе МИД Казахстана

В самом Китае, по словам общественников, продолжаются притеснения этнических казахов. Пострадавшие даже обратились к министру иностранных дел, передает телеканал «Алматы».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщает телеканал, оралманы боятся контактировать со своими родными из Поднебесной. Говорят, любое неосторожное действие может привести к гонениям и даже заключению под стражу.

Участники пресс-конференции не просто выступили перед журналистами, а еще написали обращение Кайрату Абдрахманову с мольбой о помощи. Казахи, которые переселились из Поднебесной в Казахстан, просят вызволить их родных из китайских тюрем. Письмо направили не только министру внешнеполитического ведомства, а еще представителям китайского посольства в нашей стране. Сегодня репатрианты открыто заявили о своих проблемах. Оралманы все-же надеются на справедливое разрешение вопроса.

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«Сегодня очень большая проблема — это надуманные приговоры в Китае. Вторая проблема — снятие с регистрации бывших граждан Китая, которые получили казахстанское гражданство. По старому законодательству, снимали с китайской регистрации автоматически. Теперь же власти Китая обязывают приезжать в Китай для осуществления этой процедуры», — сказал общественный деятель Кадырали Оразалы.

Это кстати, не единственная проблема о которой говорили на встрече. По словам оралманов, казахов в Китае, которые имели контакты со своими близкими из Казахстана часто направляют в так называемые Центры политического образования, а после судят на закрытых процессах и отправляют в тюрьмы. По словам общественного деятеля, у них есть информация, подтверждающая наличие 160 осужденных казахов в китайских тюрьмах.

«Есть много казахов, которые после выхода на пенсию переехали в Казахстан. Теперь их вызвали снова в Китай, в том числе детей и студентов. Так, семьи оказались разделенными. По разным причинам взрослых направляют в Центры политического образования. На самом деле, можно сказать, что это и есть тюрьма. Больше месяца многие там находятся. Впоследствии они получают реальные сроки заключения», — сказал общественный деятель Кадырали Оразалы.

Число пострадавших может исчисляться даже тысячами, говорят родственники осужденных. Однако, информация об этом закрытая и распространение таких данных влечет за собой наказание в Китае. Кстати, на пресс-конференции выступили родственники осужденных казахов в Поднебесной. По их словам, власти КНР преследуют казахов с китайским гражданством за денежные переводы, полученные из Казахстана, а также после их визитов в нашу страну.

«Моего брата, женатого на бывшей гражданке Китая и получившего казахстанское гражданство осудили. За то, что он купил сим-карты в КНР. Когда обратились в телефонную компанию, им посоветовали приобрести сим-карту на имя родственника. Эта сим-карта использовалась для связи в Китае и с родственниками в Казахстане. Все телефонные переговоры имели характер мирного семейного общения. Через некоторое время сноха узнает от знакомых, что ее брат второй месяц как задержан и поводом для этого послужила приобретенная на его имя сим-карта. Наша семья не имеет отношения к террористическим и иным противоправным группировкам», — рассказала Галина Утепова.

О проблеме этнических казахов в Китае говорится не первый день. Это обсуждали даже дипломаты Казахстана и КНР. В ноябре прошла очередная встреча замминистра иностранных дел Казахстана Акылбека Камалдинова с послом Китая Чжан Ханьхуэйем. Напомним, вопрос притеснения казахов в Китае поднимали и в Сенате.

Ранее посол Поднебесной попросил не вмешиваться во внутренние дела КНР, добавив, что и Китай не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. В случае притеснения граждане Китая или оралманы могут обратиться в посольство, заверил иностранный чиновник.

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