Оралманы из Китая написали обращение с просьбой о помощи главе МИД Казахстана
В самом Китае, по словам общественников, продолжаются притеснения этнических казахов. Пострадавшие даже обратились к министру иностранных дел, передает телеканал «Алматы».
В самом Китае, по словам общественников, продолжаются притеснения этнических казахов. Пострадавшие даже обратились к министру иностранных дел, передает телеканал «Алматы».
Как сообщает телеканал, оралманы боятся контактировать со своими родными из Поднебесной. Говорят, любое неосторожное действие может привести к гонениям и даже заключению под стражу.
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«Сегодня очень большая проблема — это надуманные приговоры в Китае. Вторая проблема — снятие с регистрации бывших граждан Китая, которые получили казахстанское гражданство. По старому законодательству, снимали с китайской регистрации автоматически. Теперь же власти Китая обязывают приезжать в Китай для осуществления этой процедуры», — сказал общественный деятель Кадырали Оразалы.
Это кстати, не единственная проблема о которой говорили на встрече. По словам оралманов, казахов в Китае, которые имели контакты со своими близкими из Казахстана часто направляют в так называемые Центры политического образования, а после судят на закрытых процессах и отправляют в тюрьмы. По словам общественного деятеля, у них есть информация, подтверждающая наличие 160 осужденных казахов в китайских тюрьмах.
«Есть много казахов, которые после выхода на пенсию переехали в Казахстан. Теперь их вызвали снова в Китай, в том числе детей и студентов. Так, семьи оказались разделенными. По разным причинам взрослых направляют в Центры политического образования. На самом деле, можно сказать, что это и есть тюрьма. Больше месяца многие там находятся. Впоследствии они получают реальные сроки заключения», — сказал общественный деятель Кадырали Оразалы.
Число пострадавших может исчисляться даже тысячами, говорят родственники осужденных. Однако, информация об этом закрытая и распространение таких данных влечет за собой наказание в Китае. Кстати, на
«Моего брата, женатого на бывшей гражданке Китая и получившего казахстанское гражданство осудили. За то, что он купил
О проблеме этнических казахов в Китае говорится не первый день. Это обсуждали даже дипломаты Казахстана и КНР. В ноябре прошла очередная встреча замминистра иностранных дел Казахстана Акылбека Камалдинова с послом Китая Чжан Ханьхуэйем. Напомним, вопрос притеснения казахов в Китае поднимали и в Сенате.
Ранее посол Поднебесной попросил не вмешиваться во внутренние дела КНР, добавив, что и Китай не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. В случае притеснения граждане Китая или оралманы могут обратиться в посольство, заверил иностранный чиновник.