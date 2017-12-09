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20:13 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 10 декабря

В Молдову приходит зима. По прогнозам синоптиков, 10 декабря в республике ожидаются осадки в виде снега.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 93% 757 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

Днем температура воздухе прогреется лишь до 5 градусов тепла, а в ночные часы столбик термометра упадет до -2 градусов.

В Бричанах и Сороках будет 1 градус тепла, в Бельцах — 2, а в Оргееве — 3. Немного теплее будет в Кишинёве и Тирасполе, там воздух прогреется до 4 градусов. В Леове столбики термометров покажут 5 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле — 6.

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