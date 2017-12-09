Прогноз погоды на 10 декабря

Днем температура воздухе прогреется лишь до 5 градусов тепла, а в ночные часы столбик термометра упадет до -2 градусов.

В Бричанах и Сороках будет 1 градус тепла, в Бельцах — 2, а в Оргееве — 3. Немного теплее будет в Кишинёве и Тирасполе, там воздух прогреется до 4 градусов. В Леове столбики термометров покажут 5 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле — 6.