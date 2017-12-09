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20:20 (мск), источник: ТАСС

Собянин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Героев Отечества с одноименным праздником в их честь, который отмечают в России 9 декабря. Он выразил слова благодарности за их подвиги, которые принесли мир, свободу и процветание стране.

Источник: Reuters

«Москва — город-герой и город героев. В этом зале находятся люди, которые являются легендой нашей страны, которых знает каждый россиянин. Это люди, которые своим трудом, подвигом сделали славу нашей страны. Хочу пожелать от имени москвичей и от себя лично здоровья, благополучия, успехов, низкий вам поклон, спасибо за ваши подвиги», — сказал он, выступая с приветственным словом на концерте в честь Героев Отечества в Государственном Кремлевском дворце.

Первые слова благодарности мэр столицы выразил ветеранам, которые защищали Москву на линии фронта, и ковали победу в тылу, создавая новую оборонную промышленность. Особые слова благодарности, по мнению мэра, заслужили те, кто восстанавливал страну и Москву после Великой Отечественной войны, закладывал основы промышленности, строил здания, метрополитен, проспекты и парки.

«Хочу сказать слова благодарности и тем, кто закладывал основы и развивал космическую отрасль, атомную и оборонную промышленность. Это люди, которые сохранили мир не только для России, но и для всей планеты, создав противовес любым агрессорам. Их плоды стали основной созданиях так называемой сверхдержавы СССР, которая и сегодня является основой безопасности страны», — подчеркнул градоначальник.

В заключении Собянин поблагодарил героев-современников, которые продолжают традиции прошлого поколения и защищают Россию в горячих точка мира.

День Героев Отечества

9 декабря ежегодно в РФ отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 г. «О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 до 1917 год.

В этот день в Вооруженных силах РФ проводятся торжественные построения личного состава и другие мероприятия в честь удостоенных высших воинских званий. В российских городах проходят церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества.

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