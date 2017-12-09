Пусик из Гатово. Самый популярный кот в Беларуси имеет 200 тысяч подписчиков на Youtube
Самый популярный в стране кот имеет 200 тысяч фоловеров на своем канале в Youtube.
Самый популярный в стране кот имеет 200 тысяч фоловеров на своем канале в Youtube.
Его зовут Пусик и живет он в поселке Гатово под Минском в семье людей с ограничением слуха. Три года назад муж и жена Вячеслав и Юлия заметили его, маленького, обессилевшего и измученного, в подъезде, пишет TUT.BY.
Целую неделю они ухаживали за ним и лечили. В итоге кот не просто выздоровел, но и здорово удивил своих хозяев. Вячеслав и Юлия начали снимать видеосюжеты о жизни Пусика и публиковать их на Youtube.
У кота много поклонников из других стран, поэтому ролики создаются с расчетом на англоязычную публику. Канал Пусика стал настолько популярным, что уже приносит доход инициативным супругам.
Подготовила Алина Янчур.