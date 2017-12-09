Пусик из Гатово. Самый популярный кот в Беларуси имеет 200 тысяч подписчиков на Youtube

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Его зовут Пусик и живет он в поселке Гатово под Минском в семье людей с ограничением слуха. Три года назад муж и жена Вячеслав и Юлия заметили его, маленького, обессилевшего и измученного, в подъезде, пишет TUT.BY.

Целую неделю они ухаживали за ним и лечили. В итоге кот не просто выздоровел, но и здорово удивил своих хозяев. Вячеслав и Юлия начали снимать видеосюжеты о жизни Пусика и публиковать их на Youtube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eXil9KUW0ZE?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У кота много поклонников из других стран, поэтому ролики создаются с расчетом на англоязычную публику. Канал Пусика стал настолько популярным, что уже приносит доход инициативным супругам.