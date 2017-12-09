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21:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Пусик из Гатово. Самый популярный кот в Беларуси имеет 200 тысяч подписчиков на Youtube

Самый популярный в стране кот имеет 200 тысяч фоловеров на своем канале в Youtube.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Его зовут Пусик и живет он в поселке Гатово под Минском в семье людей с ограничением слуха. Три года назад муж и жена Вячеслав и Юлия заметили его, маленького, обессилевшего и измученного, в подъезде, пишет TUT.BY.

Целую неделю они ухаживали за ним и лечили. В итоге кот не просто выздоровел, но и здорово удивил своих хозяев. Вячеслав и Юлия начали снимать видеосюжеты о жизни Пусика и публиковать их на Youtube.

Во время загрузки произошла ошибка.

У кота много поклонников из других стран, поэтому ролики создаются с расчетом на англоязычную публику. Канал Пусика стал настолько популярным, что уже приносит доход инициативным супругам.

Подготовила Алина Янчур.

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