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21:28 (мск), источник: РИА Новости

В Луксоре археологи обнаружили две гробницы времен Древнего Египта

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Археологи обнаружили две гробницы эпохи XVIII династии фараонов древнего Египта на западном берегу Нила в районе Луксора, сообщает газета «Аль-Ахрам» со ссылкой на министра по делам памятников древности Египта Халед аль-Анани.

Источник: AP 2017

Гробницам порядка 3,5 тысячи лет и они принадлежат к эпохе династии Тутмосидов. Археологи обнаружили в одной из гробниц мумию и часть гробницы в виде бога Осириса, на потолке было написано имя фараона Тутмоса I. По данным исследования, вероятнее всего это мумия высшего должностного лица или влиятельного человека.

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Как сообщает газета, в другой гробнице было найдено 100 погребальных конусов с иероглифическими письменами, раскрашенные деревянные погребальные маски, глиняные сосуды и коллекция из 450 статуй.

«Это очень важное открытие, потому что обе гробницы содержат дорогостоящие погребальные коллекции, а в одной из них находится очень выдающаяся расписная статуя женщины в виде бога Осириса», — цитирует газета слова Халеда аль-Анани.

XVIII династия фараонов древнего Египта (примерно 1550−1292 годы до нашей эры) считается одной из наиболее известных. К ней, в том числе, принадлежали знаменитый Тутанхамон, царица Хатшепсут, религиозный реформатор Эхнатон.

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