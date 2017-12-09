В Луксоре археологи обнаружили две гробницы времен Древнего Египта

Источник: AP 2017

Гробницам порядка 3,5 тысячи лет и они принадлежат к эпохе династии Тутмосидов. Археологи обнаружили в одной из гробниц мумию и часть гробницы в виде бога Осириса, на потолке было написано имя фараона Тутмоса I. По данным исследования, вероятнее всего это мумия высшего должностного лица или влиятельного человека.

Как сообщает газета, в другой гробнице было найдено 100 погребальных конусов с иероглифическими письменами, раскрашенные деревянные погребальные маски, глиняные сосуды и коллекция из 450 статуй.

«Это очень важное открытие, потому что обе гробницы содержат дорогостоящие погребальные коллекции, а в одной из них находится очень выдающаяся расписная статуя женщины в виде бога Осириса», — цитирует газета слова Халеда аль-Анани.