Названы продукты для борьбы с бессонницей

Источник: AP 2017

На первом месте у диетолога зеленый и белый чай. Содержащийся в них L-теанин поможет успокоить нервную систему. На втором месте — чай из ромашки, который избавит от тревоги.

На третьей позиции — корица. Дело в том, что каждые несколько часов люди просыпаются из-за колебания уровня сахара в крови. Корица поможет стабилизировать этот показатель, а у больных диабетом даже снизить его.