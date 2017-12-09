Названы продукты для борьбы с бессонницей
Австралийский диетолог Рик Хэй назвал продукты для хорошего сна. Результаты его исследования публикует портал Healthista.
Австралийский диетолог Рик Хэй назвал продукты для хорошего сна. Результаты его исследования публикует портал Healthista.
На первом месте у диетолога зеленый и белый чай. Содержащийся в них
На третьей позиции — корица. Дело в том, что каждые несколько часов люди просыпаются
Диетолог также рекомендует употреблять имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба, которые содержатся в различных витаминных комплексах. Все эти продукты могут успокоить нервную систему, а потому благотворно влияют на сон.