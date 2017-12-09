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21:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы продукты для борьбы с бессонницей

Австралийский диетолог Рик Хэй назвал продукты для хорошего сна. Результаты его исследования публикует портал Healthista.

Источник: AP 2017

На первом месте у диетолога зеленый и белый чай. Содержащийся в них L-теанин поможет успокоить нервную систему. На втором месте — чай из ромашки, который избавит от тревоги.

На третьей позиции — корица. Дело в том, что каждые несколько часов люди просыпаются из-за колебания уровня сахара в крови. Корица поможет стабилизировать этот показатель, а у больных диабетом даже снизить его.

Диетолог также рекомендует употреблять имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба, которые содержатся в различных витаминных комплексах. Все эти продукты могут успокоить нервную систему, а потому благотворно влияют на сон.

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